Ganar elecciones es la prioridad

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

En un país donde la mayoría se encuentra entre el 5to y el 6to grado de primaria, el gasto corriente ha demostrado que sí tiene la capacidad de ganar elecciones, mientras que el gasto de capital muy poca.

Si bien es cierto que el gasto corriente no genera empleos, pero no menos cierto también, es que mantiene a millones de dominicanos en situación de probreza monetaria, que son los que en cada elección, no solo los que más votan, sino que también son los mismos que siguen recibiendo las ayudas sociales durante todo el año.

El gasto de capital sí genera empleos (y prosperidad), pero a esa mayoría (los que están entre el 5to y el 6ro grado de escolaridad), le importa muy poco, pues su prioridad es que el gobierno le siga ayudando con Supérate; el bono gas; el bono luz; el bono educativo; y con la tarjeta de Senasa.

Por eso, estratégicamente, los gobiernos prefieren priorizar más el gasto corriente que le produce réditos electorales (y un mercado cautivo), y no el necesario gasto de capital, ya que no tiene (aunque debería), tanta incidencia en las elecciones.

No es casual el bajo gasto de capital que hemos tenido en los últimos años. Mientras el gasto corriente siga empleando más y más gente (muchas veces innecesariamente); ayudando a millones de dominicanos a pagar su luz y su gas; y a recibir los mil seiscientos pesos mensualmente para la comida, el necesario gasto de capital tendrá que limitarse a cumplir con aquellas obras que más presiones reciba el gobierno.

Ganar elecciones es la prioridad.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.