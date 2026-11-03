Fundación Sami Otman respalda a jóvenes karatecas

La entidad apoyó a más de 20 atletas de R Team con transporte y alimentación, además de facilitar hidratación para unos 400 asistentes.

SANTO DOMINGO. – La Fundación Sami Otman respaldó la participación de más de 20 jóvenes del equipo R Team en el Campeonato Nacional de Karate 2026, celebrado el 31 de octubre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, donde la delegación conquistó nueve medallas.

Como patrocinadora oficial, la entidad facilitó el transporte de los atletas desde Bávaro, Punta Cana, hasta la capital, además de una asignación económica para cubrir sus tres comidas durante la jornada: desayuno, almuerzo y cena.

Su colaboración también incluyó la distribución de hidratación para alrededor de 400 personas presentes en la competencia, ampliando el alcance de su apoyo a los asistentes al evento.

LOGROS

En el ámbito deportivo, R Team obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y tres de bronce. Además, los finalistas del equipo pasarán a la preselección nacional de karate, un paso importante en su desarrollo competitivo.

Con este acompañamiento, la Fundación Sami Otman contribuyó a que los jóvenes participaran en una de las principales citas del karate nacional y avanzaran hacia nuevas oportunidades deportivas.

El equipo tiene ahora entre sus objetivos competir en escenarios internacionales y representar a la República Dominicana.

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