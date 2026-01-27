Fundación Eduardo León Jimenes cumple 30 aniversario

Ito Bisonó, María Amalia León, Carolina Mejía y Roberto Ángel Salcedo

SANTO DOMINGO. — La Fundación Eduardo León Jimenes conmemoró su 30 aniversario con una Eucaristía oficiada por el Padre José Alberto Hidalgo en la Iglesia y Convento de los Dominicos, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

El acto reunió a miembros de la familia León, aliados, colaboradores, autoridades, representantes del sector cultural y de los medios de comunicación, quienes se unieron para celebrar tres décadas de compromiso con la cultura, la educación, la literatura, la música y el medio ambiente.

Bajo el lema “Las raíces del porvenir”, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, ofreció unas palabras en las que destacó el espíritu de gratitud y servicio que dio origen a la institución, creada en 1995 por siete hermanos inspirados en un legado de servicio heredado de la familia.

“Un servicio que se resume no solo en cifras, sino en acciones y espacios transformadores. La cultura es una forma luminosa de amar y de crear”, expresó, reafirmando la convicción —inspirada en el pensamiento de Pedro Henríquez Ureña— de que “solo en la cultura halla el hombre su expresión más alta”. Con esa visión, la Fundación León Jimenes renueva su misión de seguir sembrando, junto a la sociedad dominicana, las raíces de un porvenir más justo, consciente y solidario.

La celebración, integró la música como expresión viva del legado cultural que promueve la Fundación a través de las interpretaciones musicales de Adalgisa Pantaleón, Niní Cáffaro, Antonia Chabebe, Juan Polanco e Inart y, al finalizar la eucaristía, los invitados se deleitaron con la representación del Coro Atempo que, en colaboración con la Fundación Sinfonía, actuó bajo la dirección de Nadia Nicola.

A continuación, se ofreció un brindis conmemorativo en Quinta Dominica y se presentó la exposición “A destiempo”, del Centro León, reafirmando el diálogo entre arte contemporáneo, memoria y reflexión social. Además, se proyectó una producción audiovisual que recoge los proyectos e iniciativas propiciadas por la Fundación León Jimenes a lo largo de estas tres décadas de labor.

Tanto la celebración litúrgica como el posterior brindis reflejaron de manera integral los ejes que definen la labor de la Fundación León Jimenes: la cultura, las artes, la literatura, la música y el cuidado del medio ambiente, presentes a través de elementos simbólicos, curatoriales y sensoriales como en el caso de los mensajes sonoros de Emisora Raíces a través de las alusiones a la gastronomía presente en durante el acto. La identidad dominicana se manifestó, además, en las degustaciones y en los detalles que evocaron las tradiciones y valores del país.

Durante sus tres décadas de labor, la Fundación Eduardo León Jimenes, a través de sus instituciones culturales filiales: el Centro León y la Emisora Raíces, ha desarrollado iniciativas que dialogan con públicos diversos, promoviendo espacios de reflexión y creación que fortalecen la identidad nacional.

of-am