Fundación Citi otorga fondos a jóvenes para emprendimientos

La presentación de los proyectos

SANTO DOMINGO.- The Trust for the Americas, en colaboración con su socio local ADASEC Dominicana y con el apoyo de la Fundación Citi, celebró la Competencia Pitch de Proyectos Innovadores de los DIA Labs RD.

En este evento, un grupo de jóvenes presentó sus proyectos ante un jurado, compitiendo por la oportunidad de ganar fondos semilla para fortalecer e impulsar sus emprendimientos.

Los DIA Lab RD tienen como objetivo proporcionar a los jóvenes acceso a tecnología, formación en currículos de innovación y emprendimiento, y espacios de mentoría.

Esto les ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para el mercado laboral y la creación de sus propios negocios.

Los jóvenes participantes, que desarrollaron sus propuestas de emprendimiento durante semanas de capacitación y práctica, compitieron en grupo o de manera individual. Los jueces evaluaron exhaustivamente los planes de negocios y el potencial de los proyectos presentados, seleccionando a los equipos ganadores.

“Los DIA Labs RD han demostrado ser una plataforma invaluable para que los jóvenes puedan transformar sus ideas en realidades, que beneficien a sus comunidades y a sí mismos. Agradecemos a todos los jóvenes que participaron con tanto entusiasmo y dedicación. Juntos, continuaremos fomentando un futuro prometedor para la juventud del Caribe”,comentó Máximo Vidal, Gerente General de Citi República Dominicana.

Los proyectos ganadores de esta convocatoria fueron:

DataGovRD: Una iniciativa innovadora que tiene como misión fortalecer la transparencia y la accesibilidad de los datos públicos en República Dominicana. AnalityRD: Ofrece servicios de auditoría cibernética de alta calidad para mejorar la seguridad informática en empresas de diversos sectores en el país. Desperdicio Cero: Una aplicación para que las empresas, a través de sus programas de RSE, donen alimentos sobrantes, y sus voluntarios los distribuyan a los más necesitados. Organic: Otra aplicación con la que las compañías pueden donar alimentos sobrantes. Reverdecer Organic: Un modelo de negocio de cosmética artesanal que elabora productos con ingredientes naturales. Explorer Math: Una propuesta de tutorías accesibles tanto en línea como presenciales, que utiliza tecnología de punta para crear un entorno de aprendizaje interactivo y atractivo.

A nivel regional, los DIA Labs han impactado a más de 8 313 personas en Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Desde su inicio, el proyecto ha establecido seis laboratorios de innovación, fomentando el desarrollo de proyectos empresariales y tecnológicos entre los jóvenes, y otorgando financiamiento inicial a varios emprendimientos innovadores.

Sobre The Trust for the Americas:

The Trust for the Americas es una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Establecida en 1997 para promover alianzas público-privadas, The Trust ha implementado proyectos en 24 países y ha trabajado con más de 1,000 organizaciones en la región. Nuestras iniciativas buscan promover oportunidades educativas y económicas, así como la responsabilidad y transparencia del gobierno.

Esta asociación fundamental es la base a través de la cual creamos redes sólidas en todos los estados miembros y el sector privado. A través del desarrollo de nuestra región, The Trust continúa contribuyendo a superar los desafíos a través de alianzas estratégicas que promueven la cooperación para resultados sostenibles.

The Trust for the Americas es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3).

Sobre Citi

Citi es un socio bancario preeminente para instituciones con necesidades transfronterizas, un líder global en gestión patrimonial, y un banco de servicios al consumidor valorado en su mercado de origen, los Estados Unidos.

Citi realiza negocios en cerca de 180 países y jurisdicciones, y brinda a corporaciones, gobiernos, inversionistas, instituciones y personas una amplia gama de productos y servicios financieros.

of-am