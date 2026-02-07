Washington: Funcionarios JCE sostienen reuniones de trabajo

Funcionarios de la JCE reunidos en Washington con personal de la Embajada de la República Dominicana en esta ciudad

WASHINGTON.- Como parte de una agenda de trabajo en esta ciudad, funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE), de la República Dominicana, se reunieron con la embajadora de este país caribeño, María Isabel Castillo Báez, y otros miembros del personal de esta legación diplomática.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, asistió al encuentro junto a la miembro titular del Pleno de este tribunal y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Fernández Guzmán, y el coordinador de Relaciones Internacionales, Patrick Valerio. A su vez, la embajadora Castillo Báez estuvo junto a la ministra consejera, Bethania Fernández.

Los funcionarios electorales ofrecieron detalles del proyecto de la #NuevaCédulaRD que desarrolla la JCE. También visitaron con este propósito la Oficina de Servicios que esta entidad opera en la capital estadounidense, donde conversaron con su encargado, Claudio De Paula.

Estas reuniones forman parte de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de los servicios que ofrece la JCE a la comunidad dominicana en el exterior, de cara al inicio del proceso de cedulación en mayo del presente año.

sp-am