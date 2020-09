Funcionarios/empresarios: ¿pagar a periodistas…?

El relacionista público de una institución oficial meinvitó a un almuerzo, hace unos años, para que conversáramos sobre unproblema periodístico. Le contesté que no quería seguir recibiendogestos sarcásticos, como me ocurrió en un prestigioso restaurante,especializado en carnes. En la ocasión referida, el camarero me pidióque le identificara la entrada, y le respondí que pasaba; ¿platofuerte?, con una mano le dibujé el Cero; ¿el postre?, con la otra manole grafiqué otro Cero, y ¿el café?, le contesté que también pasaba.

Al colega le especifiqué por teléfono –ambientado él

por las risas- que no quería volver a un almuerzo para sólo pedir una

crema de auyama. Al decirme –por mi insistencia- que los periodistas

no le estaban publicando nada, le pregunté si le hacía un aporte

mensual y, al suspenderlo, los había dejado en al aire. Confieso que

así era…Entonces le señalé que con ellos había establecido una

relación comercial, que fue roto, y que no había salvación.

Con frecuencia, empresarios que quieren imponerse o

ganar campañas públicas por intereses pecuniarios, proponen dinero a

periodistas para que les acompañen en sus aventuras, sin saber que se

toman apuntes para la historia. Nadie debe sorprenderse si en algún

momento los nombres/imágenes de numerosos magnates y marcas

reconocidas quedarán marcados en investigaciones comunicativas.

En las últimas décadas, dirigentes políticos, altos

funcionarios públicos y empresarios han depositado –por debajo de la

mesa- dinero en bolsillos de periodistas, viéndolo como algo normal y

no como un acto de pura corrupción. En verdad, apena que la

autosugestión de muchos de éstos aúpe los excesos verbales y el

chantajismo para obtener prebendas.

Como anormalidad socio-genética de estar con Dios o

con el Diablo según sople el viento, una casta de ambiguos cambia de

color en un minuto, como el camaleón, con el advenimiento de cada

nuevo gobierno, olvidando que asumieron compromisos partidarios. En su

amoldamiento por la carencia de principios y lealtad para asegurar el

manjar, lo que hace unos meses laminaban como limpio, de un sopetón

pintan ahora como sucio. Ese viceversa anca y anatema como una

deformación mental, en el mercurialista recado de alabanzas al más

impresionante postor.

¿Se pueden ejercer las relaciones públicas sin pagar

sumas a periodistas?

Testimonio personal. El 15 de septiembre de 1989

instalamos la oficina de relaciones públicas de carácter privado

número 16 de República Dominicana, en el apartamento 305 del edificio

La Puerta del Sol, en El Conde esquina José Reyes, con un préstamo

personal. En estos 31 años hemos ofrecido nuestros servicios a decenas

de asociaciones empresariales, instituciones de interés social y

firmas corporativas. En lo que respecta a organismos gubernamentales:

0 (cero).

La filosofía de trabajo ha sido el suministro a los

medios de insumos de alto interés para los medios, redactadas

periodísticamente; las respuestas rápidas a solicitudes de datos y

entrevistas, y apropiada atención en los actos. Además, ha imperado

la solidaridad profesional/personal. Adicional al acompañamiento en

momentos de dolor, por más de 30 años hemos hecho aportes en la

formación de más de mil periodistas; por más de 40 años nos hemos

consagrado a la tarea gremial, en proyectos educativos, de salud, de

pensión, farmacéuticos, recreativos, etc.

Nuestros colegas han sido generosos con nuestra labor

publirrelacionística, el principal sustento familiar. El respeto ha

sido absoluto y el respaldo sin reservas y categórico. Nunca ninguno

de ellos nos ha formulado propuestas inapropiadas o indecorosas, ni

jamás hemos hecho lobby en mediología, fundamentado en las

declaraciones de principios y los códigos de ética de las ciencias de

las relaciones públicas.

Tanto en comunicación como en relaciones públicas, en

el siglo XXI son imponentes macrotendencias, como la interactividad

colectiva, especialmente a través de las redes sociales; la

pequeñización mediática, la gratuidad de rotativos, la consolidación

académica y especialización de los comunicadores universitarios, la

competitividad en la globalización, los oligopolios, la

investigación, la liberalización y los valores éticos y de ciudadanía.

Este último concepto sugiere que la seriedad y la honestidad son

esenciales para lograr la credibilidad. Y esa trilogía es

imprescindible para generar confianza, que facilita la selección del

periodista con esos atributos para funciones relevantes. ¿Cómo

cuáles…?

1.- Ocupar una alta posición en un medio de comunicación, con

autoridad y sin cuestionamientos, desde fuera ni desde adentro.

2.- Estar preparado moralmente para los embates de campañas, debates

o polémicas públicas. El que no tiene faltas, o las que pueda tener

resulten insignificantes, estará más confiado.

3.- Ser postulado y conseguir el respaldo como candidato a la

Presidencia, la Tesorería y otros cargos electivos en elecciones de un

partido político, el Congreso Nacional, una entidad comunitaria, una

organización profesional o gremial o una junta de vecinos.

4.- Generar más confianza para participar en un maratón recaudador de fondos.

5.- Recibir reconocimientos colectivos sin interrogantes malignas.

6.- Impartir docencia o dictar seminarios o cursos sin

cuestionamiento de alumnos ni de observadores.

7.- Evitar que los malos ejemplos afecten a hijos,

nietos, hermanos, vecinos y amigos.

El funcionario, empresario o relacionista que paga a

un periodista, en vez de hacerle un favor lo está enajenando y

causando un gran daño en su vida. La nocividad es mutua, en una

corrupción activa y pasiva, y los resultados no son halagüeños. La

reputación magnifica como su más preciado valor.