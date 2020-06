Fulcar asegura lo que hace gobierno de la R. Dom. “no son cosas de Dios”

Roberto Fulcar

NUEVA JERSEY.- Roberto Fulcar, coordinador general de campaña del candidato presidencial Luis Abinader, aseguró que lo que pasa en la República Dominicana con las actuaciones del gobierno y su candidato no son cosas de Dios, ya que jugar con la miseria de un pueblo, distribuyendo migajas, violando leyes y disposiciones vigentes es pecaminoso.

Al juramentar vía la plataforma de zoom a los miembros del Movimiento Cristiano La Fe del Pueblo que encabeza el doctor Víctor Hugo Ríos, presente en la Iglesia Casa del Alfarero del 80 Grand Ave. De Hackensack, NJ 07601, así como otros tantos de manera virtual, dijo saludar la determinación de estos que son hombres y mujeres de fe y de Dios y apuntó estar confiado de que esa forma irrespetuosa del peledeismo para con la población empobrecida que califica de un crimen y prometió que eso se frenará con el voto el 5 de julio.

Fulcar, a participar como invitado especial de la actividad promovida por la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional USA, que coordina Aris Guevara, aprovechó para denunciar que la campaña del PLD ahora es el miedo y que dedicarán todos los días faltantes para las elecciones a generar miedo para que la gente no vaya a votar y reducir la concurrencia y aseguró que también el PRM y aliados derrotará al oficialismo en esa batalla, a pesar del control que tienen sobre la mayoría de los medios de comunicación

En tanto, el economista y miembro prominente de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, José Rijo Presbot, dijo reconocer en los juramentados el gran deseo profundo de que en la República Dominicana vuelva a vivir sentimiento, honradez, moral, que vuelva a imperar en el país la decencia, definiendo el amor que tienen los juramentados por el país es fundamental para desalojar el mal que está instalado y quiere seguir permaneciendo, lo que hace necesario el esfuerzo espiritual conjunto para lograrlo.

El coordinador nacional de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, Juan Bolívar Díaz, a participar también en el encuentro virtual y presencial, dijo que siempre es bueno darle las bienvenidas a los grupos cristianos que quieren hacerse presente en la política, no para imponer, si no para dar testimonios, promover desde cualquier ambiente con un discurso de inclusión.

El presidente del Movimiento Cristiano la Fe del Pueblo, Dr. Víctor Hugo Ríos, Pastor de la Iglesia The Chapel en New Jersey, Estados Unidos, explicó que el MLFP nace como una iniciativa de hombres y mujeres de la fe Cristiana que han entendido no pueden ser indiferentes a la realidad política, social, económica y espiritual que vive la República Dominicana que como independientes, no pertenecen ningún partido político, sino que en cada proceso electoral identifican a los candidatos que proponen una mejor oferta en beneficio de la nación, de los individuos, de la sociedad.

El también Director de la Asociación de Iglesias Bautistas Hispanas de NY/NJ y Profesor de la Universidad Pillar College, en el estado de NJ, entiende que la indiferencia ante el sufrimiento de los más necesitados no está en línea con los principios bíblicos. “Dios nos ha llamado a ser defensores de los pobres, de las viudas, de los débiles, de los oprimidos. No hay, en nuestra opinión, nada mas cristiano que solidarizarnos y darle voz a aquellos que no tienen quien hable por ellos”, detalló.

“No se trata, claro está, de negar la existencia de una organización social que acarrea implícitas todo tipo de discriminaciones, injusticias y abusos hacia las personas. Ni tampoco, apelando a la naturaleza humana, se trata de diluir la responsabilidad de los agentes directos de la maldad, inscrita en sus decisiones. Sin embargo, desde mi punto de vista, a estas críticas les falta aquella tercera perspectiva que señala la sentencia de Luther King: el terrible silencio de la buena gente”, amplió.

Al Reverendo Rey Germoso, 3er. Vicepresidente del movimiento, pastor de la iglesia Casa del Alfarero, le correspondió ofrecer las palabras de bienvenidas al encuentro político resaltando la importancia de la actividad y a la vez expresando su preocupación por la situación de la República Dominicana.

El Reverendo Julio Escotto, vicepresidente del Movimiento Cristiano La Fe del Pueblo y Presidente de la Asociación de Ministros Hispanos de New Jersey realizó una plegaria para que en las elecciones del cinco de julio guie al pueblo dominicano para que tome las decisiones correctas y las elecciones sean para beneficio de la mayoría y no de unos pocos.

El Pastor Máximo De León, elevó unas palabras al Divino Creador por la salud del candidato presidencial Luis Abinader, su esposa y sus hijas y por todas aquellas personas que han sufrido los estragos de la pandemia del Covid 19

La directiva del Movimiento Cristiano La Fe del Pueblo que decidió el apoyo a las aspiraciones presidenciales del licenciado Luis Abinader, está compuesta por el doctor Víctor Hugo Ríos, Presidente; Rev. Julio Escotto, vicepresidente; Pastora Joselyn Fernández, Secretaria; Rev. Castor Castillo, 2do. vicepresidente; Rev. Rey Germoso, 3er. vicepresidente.

De igual manera Natividad Cruz, Rosa Garcia, Freddy Noble, Dr. Arecio Hernández, Tamayra Mota, Rev. Héctor Méndez, Rafael Romero, Dr. José Luis Castro, Ruth García, Kris Marie Manzueta, Dr. Patricio Regalado, Arturo Ernesto Manzueta Alburquerque, Rev. Humberto Solís, Yalta Indirha Rodríguez, Jenny Ríos, Yenifer Ávila Carpio, Francisco Mora Balbuena, Rev. Juan Suero, Rev. Julio Melero.

En la actividad también hicieron uso de la palabra Alejandro Rodríguez, coordinador de Nueva York del proyecto Presidencial Luis Abinader; Aris Guevara, coordinador de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional USA; Luis Meléndez, secretario general del Partido País Posible en Nueva York; Lucilo Santos, presidente del PRM Nueva Jersey; Norberto Rodríguez, candidato a diputado del exterior del PRM.