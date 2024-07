Fuerza del Pueblo pide Gobierno aplicar reforma a canasta básica

Tobías Crespo.

SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) hizo un llamado al gobierno para que aplique una verdadera reforma a los alimentos que conforman la canasta básica familiar, ya que gran parte del pueblo dominicano está atravesando momentos difíciles para poder sobrevivir debido a los altos precios inalcanzables.

En documento enviado a ALMOMENTO.NET el vocero de la organización en la Cámara de Diputados, Tobías Crespo, señaló que se hace necesaria la referida reforma a la canasta básica familiar, pues los más de 40 alimentos que la conforman han experimentado precios inalcanzables para gran parte de la población.

“Lo que debe hacer el gobierno que encabeza el presidente Luís Abinader con su amplia mayoría que tiene en el congreso, es una reforma a la canasta básica familiar; una reforma que frene la escalada alcista que ha disparado el alto costo de la vida y ha puesto a muchos hogares dominicanos entre la espada y la pared”, indicó.

PRECIOS AUMENNTARON LUEGO DE LAS ELECCIONES

“Después de las elecciones, los precios de los alimentos han aumentado, al parecer los comerciantes y los agentes económicos se adelantaron al gobierno y han hecho una reforma fiscal, se han aprovechado y aumentaron todos los productos, no solamente los productos de primera necesidad, si no todo en sentido general, y además la población dice que no hay dinero”, explicó.

El también miembro de la Dirección Central de la FP dijo que por esa razón, el gobierno con su gran mayoría que tiene en el congreso nacional debe promover una reforma a la “canasta básica alimenticia” con el objetivo de bajar los precios y que sobre todo vaya directamente al estómago de la masa desposeída.

“Lo que le viene al pueblo dominicano con la reforma fiscal promovida y auspiciada por el gobierno no es bueno. Es una reforma que van a cargar sobre los hombros la clase media, media baja y la masa popular, fruto de la incapacidad gerencial que han mostrado las autoridades”, argumentó.

an/am