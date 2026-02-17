Fuerza del Pueblo mejor posicionado que PLD y el PRM (OPINION)

Todavía a finales de año pasado el Partido Revolucionario Moderno aparecía en las investigaciones de opinión hasta con 6 puntos por encima de la Fuerza del Pueblo, pero esa correlación, en cuanto a la preferencia partidaria, ha dado un giro inesperado y las estadísticas ahora están invertidas. En una encuesta reciente aparece de puntero el partido de Leonel Fernández con un 42% contra un 36% del oficialismo.

No es, sin embargo, para celebrar, porque las encuestas son el retrato de un momento determinado. Y todavía faltan dos años y tres meses para el certamen comicial de mayo de 2028. Mis años vividos me han concedido el privilegio de observar muchos eventos electorales y recuerdo que durante todo el año 2011 el ingeniero Hipólito Mejía tuvo amplia ventaja sobre el licenciado Danilo Medina. Hubo firmas que otorgaban diferencia hasta de 20 puntos a favor del candidato del PRD.

Empero, faltando días para el proceso de 2012 había un empate técnico entre el PRD y el PLD, porque el proyecto presidencial del PLD había registrado un repunte espectacular e Hipólito Mejía, en la recta final, ofreció una declaración desafortunada, al decir que las “sirvientas se robaban el filete para llevárselo a sus novios”. En visita que hice al Comando de Campaña del PRD hallé rostros entristecidos, porque se desmoronaba el trabajo de años y lo que se percibía meses antes como un triunfo inminente.

De todas maneras, los reales datos de los resultados de 2012 no los conoce nadie y posiblemente nunca se sepan, como no se conocerían tampoco los de los certámenes de 1966, 1986, 1990 y 1994. (Lo extraño de todo, en lo inherente a los comicios del 2012, es que Hipólito Mejía y Danilo Medina hayan terminado siendo grandes amigos y socios. ¿Qué pasó ahí?).

Ahora bien: si lo que revelan las encuestas recientes no son datos para celebrar, mucho menos son para entristecer a quien favorecen. Estar arriba, no importa la fecha, nunca es una desventaja, aunque se trate de estadísticas que no son definitivas.

Siempre el que luce preocupado es el que está abajo, inclusive en deportes como el baloncesto y béisbol. En baloncesto cuando un equipo empieza ganándole a otro 10 a 0 es motivo suficiente para que el madnager del club afectado pida un tiempo; en béisbol a un lanzador que le hacen 5 carreras enel primer inning de inmediato le quitan la bola y proceden a llamar a otro. Es que en un ejemplo y en otro se va a jugar en base a 10 puntos y cinco carreras menos. Eso mismo pasa en política cuando faltando más de dos años se produce una diferencia de 6 puntos a favor de una organización política.

Lo que observamos

Pero no se trata de lo que digan las encuestas, que a esta fecha nunca determinan nada, se trata de que lo que observamos entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. Mientras el primero ha estado juramentando peledeístas y perremeístas en todo el país, el segundo viene arrastrando con casos de corrupción que han estremecido al país. Y no creo que la muerte de Ramón Alburquerque le haya sumado al Gobierno ni al partido oficial. Ese acontecimiento ha generado indignación.

Hay que señalar, no obstante, que el PRM tiene tareas pendientes que son fundamentales con miras a su participación en el lejano evento electoral del 2028, como son la escogencia de su candidato presidencial y la respuesta a la interrogante de sí Luis Abinader apoyaría al candidato que seleccione el PRM, con todo el presupuesto de la nación, como en efecto ocurrió en el 2024.

Es una pregunta hasta ahora sin respuesta, aunque desde palacio se han tomado algunas medidas que parcialmente permiten formular posibles hipótesis, como son la cancelación de Tony Peña Guaba, el pedido de Indotel con fecha específica a Guido Gómez y la solicitud a durar un año más en el Ministerio de Turismo a David Collado.

Todavía hay gente que cree que Luis Abinader terminaría reformando la Constitución nuevamente para optar por otro período, hecho sobre el cual tendría luz verde de Estados Unidos. Hasta ahora tiene un impedimento el cual él mismo endureció, convencido de que no volvería, pero una cosa es “llamar al Diablo y otra es verlo llegar” y cuenta con los votos necesarios, desde el Congreso Nacional, para hacerse un traje a su medida. Todo dependería de las circunstancias, piensan algunos.

Este es un país donde las instituciones son frágiles y donde la gente pobre vende el voto, por lo que manejar el presupuesto nacional no deja de ser una ventaja, aunque para el 2028, en caso de Abinader decidirse, los escollos serían mayores.

PLD

El que lee el presente trabajo podría pensar que discrimino al PLD. Para nada. Lo que pasa con el PLD, aunque trabaje fuertemente en todo el país para ser opción de poder en el 2028, es que su líder, Danilo Medina, está impedido constitucionalmente de ser candidato presidencial y los que aspiran no marcan lo suficiente.

Además, el PLD luce apresurado en la escogencia de su candidato, cuando lo que procede es esperar que va a hacer Abinader, si va o no va. Es que si Abinader se habilita automáticamente está habilitando a Danilo Medina y el panorama varía totalmente para las tres organizaciones políticas mayoritarias. Una eventual candidatura presidencial de Danilo Medina evitaría la hemorragia indetenible que sufre el PLD, que a diario se le van dirigentes hacia la Fuerza del Pueblo.

No se sabe lo que pasaría en el PRM. Y la suerte del PLD no está en escoger su candidato presidencial con prontitud. En la actualidad lo que se observa es que la Fuerza del Pueblo está mejor posicionado que el PLD y hasta que el PRM, que es mucho decir.

Es que la Fuerza del Pueblo, aunque le atribuyan ausencia de democracia interna, no tiene ninguna amenaza de división y presenta la ventaja de tener dos candidatos: Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández, lo que permite que Fuerza del Pueblo tenga un plan A) y un plan B). El plan A es Leonel Fernández como candidato presidencial y el B es su hijo Omar, que desde hace un año es señalado por las encuestas de opinión como el único seguro en ganar en primera vuelta, con más del 50%, en el lejano 2028.

Hasta ahora parece que se puede ganar con el plan A.

