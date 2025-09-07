Frente Amplio considera triunfo reciente condena a exdiputada

SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio (FA) consideró un triunfo de la ética la reciente condena contra la exlegisladora dominicana Rosa Amelia Pilarte López, aunque lo estimó excepcional frente a los tantos casos similares que continúan impunes.

Aunque el FA también destacó la recuperación en los últimos tiempos de más de siete mil millones de pesos (unos 110 millones de dólares) robados al erario por los llamados «ladrones de cuello blanco», sostuvo que «estas sentencias resultan insuficientes para una ciudadanía hastiada frente a la cadena de casos semejantes del pasado y presente» sin castigo.

«Diversos estudios han confirmado en distintos momentos que la corrupción sin consecuencias y la caricatura del sistema judicial que padecemos, contribuyen a la degradación de la política y la peligrosa pérdida de valor de la democracia ante los ojos del pueblo», manifestó la organización política.

Aseguró que «la práctica del saqueo sobre el erario es funcional a la reproducción de una justicia venal con el crimen y viceversa».

Sostuvo que «de otra manera no se explican los espectáculos de los cuales la sociedad dominicana ha sido testigo con juicios maratónicos generalmente concluidos con la descarga del delincuente o condena benigna, cuando no es de los de a pie».

El FA reconoció los esfuerzos desplegados en los últimos tiempos por el Ministerio Público, pero reiteró que las condenas y acuerdos recientes resultan pocos para una ciudadanía reiteradamente burlada.

Aseguró que, tras cada escándalo protagonizado desde las élites, se esfuman derechos y servicios que el Estado debería garantizar.

Esta semana la exlegisladora Pilarte López fue condenada por lavado de activos a cinco años de prisión que cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, de la ciudad Santiago de los Caballeros.

of-am