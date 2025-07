Frases que han hecho historia

La grandeza de los jugadores se eterniza por los registros estadísticos que marcan la diferencia entre uno y otro actor.

Sin embargo, el béisbol es como la «tierra rara» que en cada pala un jugador con una frase se consagra para la posteridad.

El caso más famoso es el de Yogi Berra que con sus salidas geniales ha creado la corriente filosófica del Yogismo.

Y estas dos sentencias de Yogi Berra no tienen desperdicios: «El juego no se acaba hasta que no termina» y «El béisbol es noventa por ciento mental y la otra mitad es física.»

Vamos a dar un paseo por esa galaxia de frases de peloteros que han hecho historia y viven de por vida en el firmamento del béisbol.

Las frases

Felipe Alou: «Hay que ser Grandes Ligas dentro y fuera del terreno».

Toby Harrah: «Las estadísticas de béisbol son como las muchachas en bikini: enseñan mucho, pero no todo».

Lou Gehrig: «El día de hoy, estoy seguro que en las graderías hay un niño que me está viendo jugar por primera vez y él merece mi mejor esfuerzo».

Tom LaSorda : «Manejar un equipo es como sostener a un pato en el puño. Si aprietas mucho lo matas; si aflojas escapará volando».

Craig Nettles : «Cuando era niño quería ser beisbolista y participar en el circo. Con los Yankees logró ambas cosas al mismo tiempo».

Tug McGraw : «El 90% de mi salario lo gastaré en diversiones, mujeres y whisky. El otro 10% posiblemente lo derrocharé».

Ernie Banks: «Me gusta que mis jugadores estén casados y endeudados. Esa es la mejor manera de motivarlos».

Babe Ruth: «Decidí elegir al mejor bateador para observarlo y estudiarlo, Joe «El Descalzo» Jackson era suficientemente bueno para mi».

Bill Veeck: «El béisbol es casi la única cosa ordenada en un mundo muy desordenado. Si tienes tres strikes, ni siquiera el mejor abogado puede sacarte de este lío».

George F. Will : «Si el béisbol es sólo un juego, entonces el Gran Cañón del Colorado es sólo un hueco en medio de Arizona».

Al Gallagher : «Hay tres cosas en la vida que verdaderamente amo: Dios, mi familia y el béisbol. El único problema es que una vez que comienza la temporada, cambia el orden un poco».

