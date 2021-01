Franklin Almeyda llama “imprudente” a Abinader por opinión sobre el aborto

Franklin Almeyda y Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Franklin Almeyda, llamó “imprudente” al presidente Luis Abinader por haber adelantado su opinión sobre las tres causales del aborto.

“Es una imprudencia del Presidente haber adelantado su opinión y no esperar la oportunidad que le ofrece el procedimiento constitucional», expresó.

Explicó que «al opinar, el Presidente interfiere en el Congreso y termina presionando al Tribunal Constitucional, el cual debe razonadamente tomar la mejor decisión».

«La excelencia mostrada por ese Tribunal está en sus millares de sentencias, con las cuales ha creado una gran sombrilla constitucional a la democracia dominicana”, señala Almeyda en artículo publicado en varios medios titulado «Las tres causales y la prudencia presidencial».

Aunque reconoció el esfuerzo que hace Abinader para no inmiscuirse a cada momento en todos los temas, cuidando sus funciones de Jefe de Estado, aclaró que «hay temas propios de cada Poder del Estado; se requiere que el Poder Judicial no tenga interferencias o que las decisiones del Poder Legislativo no se tomen en el Palacio Nacional».

«Evitar esas interferencias institucionaliza el Estado desde arriba y ocurriría igual abajo. Y no es que el Presidente del país no opine, tiene ese derecho, y la Constitución le otorga los procedimientos para hacerlo, entre otros, tendría derecho a observar la ley», expone.

Recuerda que las tres causales para autorizar legalmente la interrupción del embarazo son: por incesto o violación, riesgo de la vida de la madre o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.

«La decisión a ser tomada corresponde al Congreso y no debió ser el Presidente quien lo hiciera, aún invocando que es la posición de su partido», señala.

