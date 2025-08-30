Francisco dice Javier el único capaz devolver «dignidad» a RD

«Cuando hablamos de dignidad hablamos de la vida cotidiana de la gente: los apagones que nos regresan al año 2000, la falta de cupos escolares y de utilería en las escuelas, la inseguridad que preocupa a las familias, los feminicidios que enlutan hogares y el alto costo de la vida que agobia a todos. Esos son los problemas reales que hoy enfrenta nuestro pueblo», expresó Fadul en nota de prensa.

El dirigente peledeísta sostuvo que el país no merece retroceder 25 años, recordando que «el PLD dejó a la República Dominicana en su mejor momento, y este gobierno fallido ha sumido a la nación en un profundo retroceso».

En ese sentido, reiteró que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana debe convocar cuanto antes al Comité Central, a fin de escoger el candidato presidencial que encarne la esperanza de cara a las elecciones del 2028.

«Francisco Javier es el dirigente con la experiencia, la visión y la capacidad de conectar con la ciudadanía y conducir al PLD a una nueva victoria electoral. El pueblo lo sabe, y la dirigencia debe actuar con decisión», afirmó Fadul.