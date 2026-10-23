FRANCIA: Promueven RD atraer a empresas de semiconductores

El viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, junto al embajador dominicano en Francia, David Puig, sostuvieron un encuentro con Laurence Dassas, directora ejecutiva de la Fédération de l'Électronique.

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PARÍS, Francia.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentó a la República Dominicana como destino estratégico para el establecimiento de operaciones de ensamblaje, prueba y empaque (ATP) de semiconductores ante representantes de la industria tecnológica europea, durante las jornadas de la Semana Dominicana en Francia.

Como parte de la agenda oficial, el viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, junto al embajador dominicano en Francia, David Puig, sostuvo un encuentro con Laurence Dassas, directora ejecutiva de la Fédération de l’Électronique Française (FdEF). Durante la reunión, expusieron las capacidades logísticas, la estabilidad económica y las facilidades operativas que ofrece el mercado dominicano para la manufactura de alta tecnología.

Esta misión comercial se enmarca en la Estrategia Nacional de Semiconductores que ejecuta el ministerio bajo las directrices de su titular, Yayo Sanz Lovatón. La iniciativa tiene como objetivo integrar la capacidad productiva nacional en las cadenas globales de valor de esta industria.

En la reunión también participaron Miriam Stern Velázquez, consejera y directora de la Sección Comercial de la Embajada de la República Dominicana en Francia; Bertrand Camacho, consejero económico y jefe del Servicio Económico de la Embajada de Francia en la República Dominicana; e Ilena Rosario, directora de Política Comercial del MICM.

La FdEF representa un sector de alto interés para la República Dominicana. La entidad agrupa a 230 miembros activos y sostiene una estructura laboral de 80,000 empleos directos y 170,000 indirectos en Europa.

Con la captación de inversiones de empresas francesas, el Gobierno dominicano busca impulsar la transferencia directa de tecnología hacia el ecosistema industrial local, generar nuevos empleos especializados y ampliar las oportunidades de trabajo de alta cualificación técnica para los dominicanos.

SEMANA DOMINICANA EN FRANCIA

La Semana Dominicana en Francia (SD26) es una plataforma estratégica celebrada en París que busca consolidar las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales entre la República Dominicana y Francia.

El evento es organizado por la Embajada dominicana y cuenta con el auspicio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana y ProDominicana. La edición de 2026 se desarrolla del 17 al 22 de octubre.

Esta iniciativa articula una agenda integral que abarca desde la promoción de la oferta exportable nacional y los encuentros de negocios hasta reuniones de alto nivel con instituciones francesas para atraer inversiones estratégicas al mercado dominicano.

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