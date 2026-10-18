FRANCIA: Piden a Macron la declaración estado emergencia

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PARIS 18 Oct.- El líder del partido conservador francés Los Republicanos, Bruno Retailleau, ha emplazado al presidente francés, Emmanuel Macron, a declarar el estado de emergencia en respuesta a los graves disturbios ocurridos el sábado al hilo de las multitudinarias protestas sociales.

«Le pido solemnemente que asuma sus responsabilidades y decrete el estado de emergencia para proteger a los franceses», ha publicado Retailleau en redes sociales.

El dirigente conservador ha reaccionado al «muy preocupante» mensaje a la nación dirigido por Macron en la televisión. «El Presidente de la República parece totalmente desbordado, incapaz de oponer la fuerza del Estado al desorden que amenaza a la República», ha argumentado.

Minutos antes ha publicado un extenso comunicado en el que pide ya la declaración del estado de emergencia «como en 2005», cuando «contribuyó a la vuelta a la calma».

«El estado de emergencia permitirá a los prefectos y a las fuerzas del orden actuar antes», ha indicado antes de mencionar medidas concretas como imponer toques de queda, vetar el movimiento en zonas y horas de riesgo, poner bajo arresto domiciliario a «cabecillas» identificados como un riesgo para el orden público o disolver a los grupos «organicen o provoquen esta violencia».

Retailleau considera que esta declaración del estado de emergencia debe se el paso previo para la aprobación de una ley que permita todas estas excepciones para combatir así el vandalismo y los saqueos, «como ya se ha hecho con el terrorismo».

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