FRANCIA: Ministro anuncia toques de queda gran parte país

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PARÍS.– El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que se reunirá el jueves con representantes de los partidos políticos para abordar la crisis de seguridad que atraviesa Francia, tras un fin de semana marcado por disturbios, saqueos y enfrentamientos en varias ciudades.

El jefe del Gobierno también advirtió que se impondrán nuevos toques de queda en las zonas donde la situación lo requiera, luego de que las restricciones aplicadas durante la noche del lunes contribuyeran a mantener la calma. Las medidas serán decididas por los prefectos, en coordinación con los alcaldes. />

RESTRICCIONES EN VARIAS CIUDADES

Las autoridades establecieron toques de queda parciales y localizados en sectores de París y otras ciudades, entre ellas Lyon, Lille, Burdeos y Niza, con el propósito de prevenir nuevos actos de vandalismo y proteger los establecimientos comerciales.

Las disposiciones varían según la localidad y, en algunos casos, se aplican específicamente a menores de edad. El Gobierno descartó, por el momento, imponer una restricción generalizada en toda la capital f<Cite refs={[«turn910395search0″,»turn910395search3»]}/>

OPOSICIÓN Y CRÍTICAS AL GOBIERNO

La reunión con las formaciones políticas está prevista para el jueves en Matignon, sede del Gobierno. Lecornu quiere incluir en la agenda la seguridad durante la campaña para las elecciones presidenciales previstas para 2027.

Sin embargo, la convocatoria enfrenta dificultades: Marine Le Pen y Jordan Bardella, dirigentes de Agrupación Nacional, anunciaron que no asistirán personalmente y que estarán representados. El primer ministro les pidió reconsiderar su decisión.

La gestión de los disturbios también ha generado críticas por las deficiencias en la planificación policial. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció la responsabilidad de las autoridades en los fallos de seguridad, pero el presidente Emmanuel Macron rechazó su oferta de dimisión y lo mantuvo en el cargo. <Cite refs={[«turn910395news6″,»turn910395search0»]}/>

EL GOBIERNO BUSCA CONTENER LA VIOLENCIA

Las protestas, que comenzaron con movilizaciones estudiantiles relacionadas con el deterioro de las condiciones educativas, se han extendido a reclamos por el costo de la vida y la calidad de los servicios públicos.

Las autoridades también afrontan nuevas convocatorias de manifestaciones para el próximo sábado, mientras intentan evitar que se repitan los saqueos y los daños registrados durante el fin de semana. Lecornu aseguró que el Gobierno mantiene su determinación de restablecer el orden y que las medidas de seguridad se adaptarán a las necesidades de cada zona.

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