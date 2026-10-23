FRANCIA: Embajada RD inaugura exposición

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PARÍS, Francia.- La Embajada de la República Dominicana en Francia, en colaboración con la Maison de l’Amérique latine y la Asociación José Castillo, y con el respaldo del Ministerio de Cultura y del Banco BHD, inauguró la exposición «Archipiélago improbable. Los mundos dominicanos de José Castillo», dedicada a la vida y obra del artista dominicano (1955-2018), cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a París.

La apertura se realizó en el marco de la Semana Dominicana en Francia 2026, que se desarrolla del 19 al 22 de octubre, y constituye una de las principales actividades culturales de su programación. La muestra estará abierta al público hasta el 15 de enero de 2027 en la Maison de l’Amérique latine, ubicada en el 217 del boulevard Saint-Germain.

El acto contó con la presencia del embajador en Francia, David Puig; del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de la ministra delegada de Asuntos Exteriores de Francia, Éléonore Caroit; del presidente de la Maison de l’Amérique latine, Jean-Marc Laforêt; y de la directora de la Fundación José Castillo, Marie-Annick Seneschal.

Puig destacó el papel central de la Embajada en el impulso de la iniciativa, integrada en una agenda de diplomacia cultural orientada a promover el patrimonio artístico y dar mayor visibilidad al talento dominicano.

«Esta muestra ambiciosa de José Castillo es el resultado de una colaboración amplia entre instituciones francesas y dominicanas. El respaldo del Ministerio de Cultura y del Banco BHD pone de manifiesto la importancia de las alianzas público-privadas en iniciativas que promueven las artes, preservan la memoria cultural y contribuyen a proyectar internacionalmente la creación dominicana», afirmó.

Comisariada por Vivian Braga dos Santos, la exposición reúne cerca de 80 obras distribuidas en dos plantas, que ofrecen una aproximación amplia a las temáticas y medios que caracterizaron la producción del artista. El catálogo que la acompaña, con textos de reconocidos críticos, aporta claves de lectura contemporáneas de una obra desplegada durante cuatro décadas desde París.

UNA OBRA ENTRE MEMORIA, IDENTIDAD Y RESISTENCIA

Nacido en Santo Domingo en 1955, en el barrio de Los Mina, José Castillo se trasladó a París en 1978, donde residió hasta su fallecimiento en 2018. Formado en la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo y posteriormente en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, desarrolló una trayectoria marcada por el diálogo entre culturas, la experimentación artística y la reflexión sobre la identidad dominicana.

A través de la pintura, el grabado, el dibujo, la fotografía, el collage, los ensamblajes y el vídeo, construyó un lenguaje visual propio, en el que confluyen memorias individuales y colectivas, tradiciones populares, creencias religiosas, herencia indígena, culturas afrodiaspóricas y experiencias históricas del Caribe.

La muestra explora cómo el artista representó la complejidad de la sociedad dominicana, entrelazando belleza, violencia, memoria y resistencia. Aborda, entre otros temas, la historia de la esclavitud y la resistencia de las personas esclavizadas, el legado de los pueblos taínos y el sincretismo religioso, poniendo de relieve la diversidad de culturas que conforman la identidad dominicana.

Inspirada en el poema Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, invita a descubrir los múltiples mundos que Castillo desarrolló a lo largo de su trayectoria y su capacidad para transformar elementos de la historia y la vida cotidiana dominicanas en una propuesta artística de alcance universal.

jt-am