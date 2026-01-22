Francia detiene un buque petrolero procedente de Rusia

PARIS.- Emmanuel Macron ha anunciado la detención en la mañana de este jueves de un buque petrolero en las aguas del mar Mediterráneo que viajaba desde Rusia y suscitó sospechas de «navegar bajo falsa bandera».

La Marina francesa abordó el petrolero en alta mar, con apoyo de varios aliados de París, «en estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», indicó el presidente de Francia en su cuenta de X.

«Se ha abierto una investigación judicial. El buque ha sido desviado», comunicó, reiterando su compromiso de garantizar la «implementación efectiva de las sanciones» occidentales contra Rusia.

La Prefectura Marítima del Mediterráneo declaró en un comunicado que el buque en cuestión es el carguero Grinch que había zarpado de la ciudad rusa de Múrmansk. Tras el abordaje, el análisis de la documentación confirmó las dudas sobre la validez de la bandera, señaló.

Se presentó un informe ante la Fiscalía de Marsella y el petrolero fue desviado a un fondeadero bajo escolta naval para continuar con las «verificaciones».