Fracaso de sanciones occidentales a Rusia

El autor es economista . Reside en Santo Domingo

Por Marcelino Lara

Después de haber sido iniciada la operación militar especial por parte de Rusia en Ucrania, los países del occidente colectivo encabezados por USA y la Unión Europea, procedieron a aplicar más de 20 mil sanciones a la economía rusa.

Algunos de ellos no sólo se conformaron con la aplicación del colosal paquete de sanciones sino que también quisieron hacer uso de más de 300 mil millones de dólares de las reservas internacionales rusas depositadas en bancos de países occidentales.

Muchos países occidentales y no occidentales empezaron a verse en espejo ruso y su reacción económica fue casi inmediata. De esa forma empezaron a llover solicitudes para formar parte del grupo BRICS, incluyendo a Arabia Saudita que no solamente se integró al BRICS sino que también decidió no continuar el acuerdo de los petro dólares con USA.

Por su parte, Rusia empezó a comprarle y a venderle a China, a la India y a otros países asiáticos utilizando monedas locales o simplemente el Yuan y el Rublo, mientras tanto, la Unión Europea se quedaba sin los combustibles baratos procedentes de Rusia, que habían sido el pilar de apoyo a la industrialización europea, al reducir costos de producción.

Es así como el paquete de sanciones occidentales a la economía rusa, empiezan a tener un efecto contrario al que se buscaba con su aplicación.

A falta de combustibles baratos procedentes de Rusia se dispara el costo de producción en la Unión Europea mientras el gobierno de USA aprobaba una Ley dando facilidades a inversionistas europeos para que movieran su capital hacia la economía de Norteamérica.

Se produce así el primer impacto económico adverso en los países occidentales sancionadores. Se profundiza la desindustrialización en los países que conforman la Unión Europea.

El segundo impacto adverso se produjo cuando Arabia Saudita decidió no continuar el famoso acuerdo del Petro Dólar y a partir de entonces elimina el monopolio de la venta de petróleo en dólares norteamericanos, aceptando pagos en otras monedas, principalmente el yuan chino.

Desdolarización internacional

Así empieza la desdolarizacion de la economía internacional y se acelera la caída del dólar como reserva monetaria internacional. Actualmente las reservas internacionales en dólares se encuentran alrededor del 60%.

De manera pues que el paquetazo de más de 20 mil sanciones aplicadas a la economía rusa ha servido, principalmente, para acelerar la desindustrialización de la Unión Europea y la desdolarizacion de la economía mundial.

Y mientras los países occidentales están al borde de la quiebra económica y financiera, la economía rusa ha salido más que fortalecida.

Pongamos atención a los siguientes resultados de la economía rusa después de las sanciones: Un déficit presupuestario de apenas el 1.8%, su endeudamiento con relación al PIB es del 20%, el nivel de desempleo es del 2.0%, la apreciación del rublo con respecto al dólar es del 23.0%. Un crecimiento económico sostenido de alrededor del 3.0% o más.

Tiene una balanza comercial positiva, debido a que sus exportaciones a China, India y otros países asiáticos han crecido en miles de millones, y a la reducción de las importaciones. Todo eso en un ambiente de reducción del gasto público.

Ante el estrepitoso fracaso de las sanciones económicas ahora el nuevo presidente de USA está empecinado en poner aranceles a la economía rusa como forma de sancionarlo políticamente.

De continuar por ese camino, la medicina podría ser peor que la enfermedad porque el gigante eslavo ha aprendido a sobrevivir sin hacer ningún tipo de comercio importante con la economía de USA, ni con la Unión Europea.

Su comercio ha sido ha orientado casi totalmente hacia China, India y demás países del sudeste asiático, además de los países BRICS.

Los tiempos han cambiado, y mucho.

