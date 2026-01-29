FP revela SENASA acumula una deuda de RD$10 mil millones

SANTO DOMINGO.- El Seguro Nacional de Salud (SENASA) acumula una deuda con prestadores privados de aproximadamente RD$10 mil millones y una morosidad que se disparó de menos de 1% a 44%, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud dominicano y la continuidad de los servicios a la población, denunció este jueves el partido Fuerza del Pueblo (FP).

Asimismo, definió el 2025 como “uno de los años más catastróficos para el sistema sanitario dominicano”.

“La situación del SENASA constituye un acontecimiento sin precedentes en la historia sanitaria nacional”, afirmó el doctor Ramón Alvarado, titular de la Secretaría de Salud de la FP, durante una rueda de prensa en la que presentó una síntesis del balance del sistema de salud correspondiente al recién finalizado año.

Advirtió que «esta crisis ha generado limitaciones severas en la autorización de servicios, medicamentos, insumos, estudios diagnósticos y procedimientos”. «Esta situación ha provocado un aumento del déficit financiero en los hospitales públicos y ha colocado en amenaza de quiebra a numerosos prestadores privados”, agregó.

Recordó que el gobierno de Luis Abinader recibió este indicador de morosidad en menos de un uno por ciento, lo que «evidencia un deterioro acelerado bajo la actual gestión gubernamental».

Sostuvo que «este colapso ocurre en un contexto más amplio de abandono del sistema público de salud».

Indicó que «los gobiernos del PRM se han caracterizado por falta de planes, improvisación, bajo financiamiento, abandono de programas y desplome de los hospitales y los servicios de atención primaria”.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, Alvarado citó estudios que revelan que 60 centros de salud de segundo y tercer nivel presentan serios daños en sus estructuras físicas.

Advirtió que el 92% de dichos centros no posee ambulancia para trasladar a los pacientes y que el 80% de los directores hospitalarios consultados admitieron deficiencias en el suministro de medicamentos e insumos, «lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta de los centros de salud».

“Como si esto fuera poco, el comportamiento del actual gobierno resulta altamente preocupante por la irresponsabilidad de inaugurar y entregar establecimientos en proceso de remodelación como si estuvieran terminados, cuando en realidad se encuentran incompletos por la falta de personal, equipos, materiales e insumos de salud requeridos. Más grave aún es la falta de una correcta supervisión de ingeniería, lo que ha provocado desprendimientos estructurales que ponen en riesgo la seguridad de pacientes, personal y visitantes”, señaló.

Como ejemplos concretos, Alvarado citó el hospital Salvador B. Gautier, cuya situación se caracteriza por “falta de higiene, hacinamiento, desorganización y pacientes graves que permanecen días, semanas y hasta meses en el área de emergencia esperando una cama de internamiento”.

También mencionó el Padre Billini, del cual critió que “tras más de siete años de remozamiento, este gobierno no ha sido capaz de concluirlo y entregarlo, obligando a médicos y pacientes a recibir atención en condiciones precarias».

jt-am