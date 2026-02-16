FP: Obras PRM «no resisten auditoría técnica ni financiera»

SANTO DOMINGO.- Las obras de infraestructuras ejecutadas por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) «no soportan una auditoría técnica ni financiera rigurosa», denunció la Fuerza del Pueblo (FP) en un informe de evaluación sobre los cinco años y medio de la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader.

El documento fue expuesto en rueda de prensa por el ingeniero Mariano Germán, titular de la Secretaría de Obras Públicas, quien afirmó que el país enfrenta una preocupante combinación de baja ejecución, alto endeudamiento y deficiencias en la calidad constructiva de las obras entregadas.

El informe fue presentado en el contexto de la próxima rendición de cuentas presidencial.

Germán explicó que el objetivo es contrastar los anuncios oficiales con la realidad de las obras en el terreno.

“Escucharemos nuevamente un discurso lleno de promesas y cifras, pero cuando revisamos los proyectos uno por uno encontramos retrasos de tres y hasta cuatro años, sobrecostos significativos y obras inauguradas sin estar plenamente terminadas”, sostuvo.

De acuerdo con el análisis técnico, la mayoría de los proyectos anunciados como emblemáticos se encuentran paralizados, inconclusos o ejecutados parcialmente.

“No estamos hablando solo de cantidad; estamos hablando de calidad. Las obras que el gobierno exhibe como logros no resisten una auditoría técnica ni financiera seria”, afirmó el ingeniero Germán.

Entre las áreas más afectadas, el informe destaca infraestructura vial, hospitales, transporte masivo, escuelas, agua potable y obras de saneamiento. La evaluación señala deterioro en el mantenimiento de puentes y carreteras, así como retrasos significativos en circunvalaciones y carreteras estratégicas para el desarrollo regional.

INAUGURACIONES POR FASES

En el ámbito hospitalario, la FP cuestionó la situación de hospitales como el Regional San Vicente de Paúl; Musa, en San Pedro de Macorís, y Teófilo Hernández, en El Seibo. “No se puede presentar como logro una obra que se inaugura por fases, que no está completamente equipada o que presenta deficiencias estructurales poco tiempo después de su apertura”, indicó.

Asimismo, el documento analiza el estado de obras de alto impacto como las circunvalaciones de Navarrete y Los Alcarrizos, la carretera Barahona–Enriquillo–Pedernales, la Carretera del Ámbar, la extensión de la Línea 1 del Metro hasta Punta de Villa Mella, el Monorriel de Santiago y el muro fronterizo, cuyos 164 kilómetros prometidos no han sido concluidos conforme a los plazos originalmente anunciados.

INVERSION PUBLICA

En materia de inversión pública, el informe advierte que el país atraviesa uno de los niveles más bajos de ejecución en infraestructura en décadas, a pesar del aumento sostenido del endeudamiento.

“Estamos frente a un gobierno que se endeuda cada día más, pero esa deuda no se traduce en obras concluidas y funcionales. El resultado es más deuda y menos infraestructura real”, afirmó el dirigente político.

AERODOM

Un capítulo especial del informe está dedicado al caso de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM). Germán recordó que el Estado recibió US$775 millones por la extensión anticipada del contrato de concesión hasta el año 2060, recursos que, según el propio presidente de la República, serían destinados a proyectos específicos de infraestructura.

“Las cifras oficiales indican que el 99.2% de esos fondos fue ejecutado. Sin embargo, varias de las obras anunciadas con esos recursos no se materializaron o no presentan el nivel de ejecución prometido. Por eso preguntamos con responsabilidad: ¿dónde están los US$775 millones de Aerodom si las obras no se hicieron?”, expresó.

El informe menciona como ejemplo programas de asfaltado extensivo en el Gran Santo Domingo y zonas aledañas al aeropuerto, soluciones viales estratégicas, nuevos puentes y pasos a desnivel que no han sido concluidos conforme a lo anunciado.

“El país merece una explicación clara, obra por obra, sobre el destino de esos recursos”, enfatizó.

LINEA 2C METRO SANTO DOMINGO

En relación con la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, cuya inauguración ha sido anunciada para los próximos días, la Fuerza del Pueblo considera necesaria la contratación de una firma independiente especializada en sistemas ferroviarios para realizar una auditoría técnica integral antes de la puesta en marcha con pasajeros y de su operación definitiva.

“El sistema de señalización y control es un componente crítico para la seguridad ferroviaria. Operar sin validación técnica, operativa y de seguridad completa sería asumir riesgos innecesarios. Lo responsable es auditar primero y operar después”, señaló Germán.

Sostuvo que el informe no busca confrontación política, sino transparencia y calidad en la inversión pública.

“La República Dominicana necesita planificación, eficiencia y obras que duren. El pueblo tiene derecho a saber cómo se utilizan sus recursos y por qué, después de cinco años y medio, las obras siguen siendo escasas, costosas y técnicamente cuestionables”, concluyó Germán.

