FP denuncia escuelas no están listas para el inicio de clases

SANTO DOMINGO.- Las escuelas del país “no están listas para recibir estudiantes” y dar inicio al año escolar 2025-2026, denunció este martes el partido Fuerza del Pueblo (FP).

«El panorama nacional muestra una preocupante cantidad de escuelas en mal estado, con grietas, filtraciones, baños dañados y construcciones inconclusas que obligan a los estudiantes a recibir docencia en condiciones inadecuadas, improvisando con aulas móviles, enramadas o divisiones con cartones», reveló en rueda de prensa Josefina Pimentel, secretaria de Educación de la organización opositora.

PLANTELES EN MAL ESTADO

Y en ese contexto, citó los casos del Politécnico Manuel María Castillo, en San Francisco de Macorís; la escuela José del Carmen Báez, en San Juan de la Maguana, y el liceo Regina Camilo, en Tenares, «todos en riesgo de colapso o funcionando sin servicios básicos».

«Como si fuera poco, la escuela Don Pedro Tapia, en Higüey, llleva más de ocho años en construcción, y en Azua, los alumnos de la escuela Deysi Margarita toman clases bajo una enramada», declaró.

Agregó que en Villa Hermosa, La Romana, la escuela Joaquín Balaguer presenta baños obstruidos y filtraciones que impiden condiciones higiénicas mínimas; en el distrito municipal Arroyo al Medio, en Nagua, la escuela primaria El Drago tuvo que dividir sus aulas con cartones y levantar una rancheta improvisada para dar cabida al exceso de estudiantes.

ATRIBUYE A FALTA DE PLANIFICACION

«Otro caso alarmante es el del Politécnico Juan de la Cruz Abad, en Los Guaricanos, donde el alumnado se vio obligado a recibir docencias en locales alquilados y hasta de manera virtual, por la sobrepoblación existente y la falta de aulas». “Esta es una muestra clara de cómo la falta de planificación golpea directamente el derecho a la educación de nuestros jóvenes”, indicó.

Advirtió que «esta situación representa un peligro latente».

«Es inconcebible que a estas alturas existan escuelas con techos a punto de desplomarse, baños obstruidos, falta de agua potable o estudiantes obligados a recibir clases en edificios a medio construir. La vida y seguridad de miles de niños y docentes está en riesgo”, afirmó.

Dijo que «la improvisación y la falta de planificación del Gobierno del PRM no solo comprometen la calidad de la enseñanza, sino que además ponen en riesgo la seguridad de maestros y estudiantes en decenas de planteles deteriorados».

MAS DE 500 MIL MILLONES EN CINCO AÑOS

«Pese a la gran inversión en educación en los últimos años, el Gobierno no ha garantizado un plan serio de mantenimiento y construcción escolar. “Se han manejado más de un billón 500 mil millones de pesos en cinco años, y aun así las escuelas siguen sin condiciones dignas”, subrayó la también exministra de Educación.

Pimentel, además, alertó sobre «la falta de docentes suficientes para atender las áreas curriculares y el nivel inicial, una carencia que afecta directamente a miles de familias que confían en las escuelas para la formación y el cuidado de sus hijos».

Recordó que el propio presidente Luis Abinader había prometido integrar a 15 mil niños de tres a cinco años a la educación inicial, una meta que hoy sigue sin cumplirse por falta de planificación y previsión.

FALTA CAPACIDAD GERENCIAL

También cuestionó la falta de capacidad gerencial del Gobierno. «Desde el año 2022 el presidente Abinader viene anunciando la ampliación de la cobertura para niños de 3 a 5 años y de la primera infancia. Sin embargo, a pesar de sus reiteradas promesas, la medida ha tenido que ser aplazada en varias ocasiones, pues el propio Gobierno reconoció que no existen las condiciones logísticas ni estructurales para llevarla a cabo», declaró.

jt/am