FP: “Colapso tanque de INAPA evidencia falta de planificación»
SANTO DOM INGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) opinó que el colapso del tanque de almacenamiento del INAPA en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, confirma que en el actual gobierno las inversiones en obras no se realizan con la debida planificación ni diseño.
Hamlet Otáñez, secretario de Agua Potable y Saneamiento de FP, dijo que las mismas no van acompañadas de medidas de mantenimiento de la infraestructura existente, lo que pone en riesgo a los moradores.
Recordó que INAPA anunció en 2022 una inversión superior a 125 millones de pesos para mejorar el suministro de agua en Consuelo.
AUTORIDADES ADMITEN NO REALIZARON EVALUACIONES
«Tres años después de iniciados los trabajos se produce un colapso por fallas estructurales en un tanque del mismo municipio, dejando claro que esa inversión no contempló la revisión de los activos existentes, ni se realizó un diseño adecuado que incorporara todos los elementos de la infraestructura actual para mejorarlos, sustituirlos o readecuarlos a la nueva situación», indicó.
El también miembro de la Dirección Política de FP señaló que son las propias autoridades quienes establecen que no se realizaron evaluaciones de integridad estructural, lo que finalmente condujo a la falla súbita del tanque.
RECURSOS DEL ESTADO DILAPIDADOS POR MALA PLANIFICACION
“Si INAPA sabía que manejaba un tanque de almacenamiento con más de 40 años de construido, por qué no se realizó una evaluación de integridad estructural como parte de la inversión de más de 125 millones de pesos en Consuelo?”, preguntó.
Otáñez dijo que las consecuencias están a la vista: más de 15 viviendas afectadas, cinco totalmente destruidas y más de 10 personas heridas, en una tragedia que pudo ser aún mayor.
“A esto se suman recursos del Estado dilapidados por una mala planificación del desarrollo o ampliación de los servicios”, añadió.
