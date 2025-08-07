FP asegura Gobierno manipula cifras sobre reducción pobreza
Santo Domingo, 7 ago.- El opositor partido Fuerza del Pueblo acusó este jueves al Gobierno de manipular las cifras sobre la reducción de la pobreza, después de que el presidente Luis Abinader asegurara que más de dos millones de dominicanos salieron de la pobreza entre 2020 y 2024.
Estas cifras «no corresponde a los hechos reales, sino a una manipulación estadística», afirmó Onofre Rojas, titular de la Secretaría de Políticas Sociales de la organización opositora.
«En realidad, la cifra real de reducción en dicho período no supera los 1.3 millones, siendo los restantes resultados atribuibles al período 2012-2020», señaló Rojas en rueda de prensa.
Por su lado, Fernando Reyes, vicesecretario de Políticas Sociales de la Fuerza del Pueblo y exdirector general del Programa de Solidaridad, precisó que el Gobierno cambió la metodología de medición de la pobreza, «y con ese simple cambio administrativo redujeron la pobreza, pero solo en estadísticas».
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) «utiliza una medida sesgada de pobreza monetaria, la cual únicamente mide ingresos sin considerar elementos clave como acceso a educación, salud, vivienda o transporte», señaló.
of-am
