FP alerta sobre restricciones de Haití y pide proteger el comercio

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SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió sobre el impacto de las nuevas restricciones de Haití al tránsito terrestre de mercancías procedentes de terceros países y pidió medidas para proteger el comercio y la producción nacional.

Orlando Espinosa, secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la organización, explicó que la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas haitiano modifica la distribución de mercancías en la frontera y afecta la logística comercial entre ambas naciones.

Sin embargo, aclaró que las medidas no incluyen los bienes producidos y fabricados legalmente en República Dominicana, que pueden continuar cruzando por los pasos fronterizos terrestres autorizados.

Espinosa propuso modernizar los controles aduaneros, reorganizar los mercados binacionales y ejecutar un programa de ordenamiento, infraestructura, salubridad y seguridad en la zona fronteriza.

Recordó que el presidente de la FP, Leonel Fernández, planteó iniciativas similares el pasado 2 de agosto, durante una visita a Santiago Rodríguez, con el propósito de fortalecer la presencia estatal y respaldar a los productores dominicanos.

El dirigente también expresó preocupación por posibles irregularidades en el manejo de mercancías bajo el régimen de tránsito internacional hacia Haití.

Según informaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) citadas por Espinosa, estas operaciones aumentaron un 50 % y superaron los 3,900 contenedores durante este año.

Ante esa situación, reclamó que las investigaciones sobre presuntos fraudes aduaneros incluyan a quienes organizan y se benefician de esas prácticas, además de los transportistas.

Asimismo, pidió aplicar la ley a las personas y empresas cuya responsabilidad sea demostrada y reforzar la fiscalización para impedir que mercancías declaradas en tránsito ingresen irregularmente al mercado dominicano, afectando las recaudaciones fiscales y la competencia comercial.

dh/am