FP aclara gremios jurídicos no están para defender votos

García en Diálogo Urgente.

SANTO DOMINGO.– Un dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) consideró que el expresidente Danilo Medina está desorientado al llamar a los abogados del Partido de la Liberación Dominicana a defender el voto en las elecciones presidenciales del 2028.

“El papel del gremio jurídico no es defender el voto, es representar el interés de los abogados y las abogadas en República Dominicana, un núcleo importante de profesionales que se encuentran debidamente representados”, sostuvo Eddy De Gracia.

Entrevistado en Diálogo Urgente con Belkys Castillo y Robinson Gálvez, en EN TELEVISION, dijo que los gremios de abogados proponen políticas de temas jurídicos dentro del partido.

LOS VOTOS SON UN TEMA EMINENTEMENTE POLITICO

“El tema del voto de los partidos es un tema ya eminentemente político, los delegados se tienen que preparar, no necesariamente tienen que ser abogados”, precisó.

Sin embargo, Gracia aceptó que el proceso electoral tiene un elemento litigioso, que se defiende en la Junta Central Electoral.

“Pero no es lo que se maneja, no hay litigios en las mesas, entonces sí llevar un personal preparado y eso obedece más a la secretaría electoral”, manifestó el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

El pasado fin de semana Medina exhortó a los abogados gremialistas del PLD a que se preparen para que defiendan el voto de cada peledeista en las mesas electorales.

an/am