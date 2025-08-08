Fortalecen cooperación RD y el Comando Sur Estados Unidos

SANTO DOMINGO, – El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, hizo una visita oficial a la República Dominicana con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas entre ambas naciones en materia de defensa, cooperación regional y seguridad hemisférica.

Si agenda incluyó reuniones con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., y con los Oficiales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

El Almirante recorrió las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), donde conoció las capacidades tecnológicas y operativas de las Fuerzas Armadas ante amenazas y emergencias.

“En estos encuentros se reafirmó el interés mutuo de promover la interoperabilidad, desarrollar iniciativas conjuntas para enfrentar amenazas transnacionales, apoyar misiones de asistencia humanitaria y fortalecer la preparación ante desastres naturales, contribuyendo así a la estabilidad y la seguridad regional”, dice una nota de prensa del Ministerio de las Fuerzas Armadas

En reconocimiento a su trayectoria y aportes al robustecimiento de los vínculos militares y estratégicos entre ambos países, el Almirante Holsey fue condecorado con la “Orden al Mérito Naval”, por disposición del Presidente, Luis Abinader, quien para tal fin emitió el decreto 314-25.

La ceremonia, celebrada en la sede principal del Ministerio de Defensa, estuvo presidida por el ministro Fernández Onofre y contó con la presencia de representantes de la Embajada de los Estados Unidos.

El Comando Sur (USSOUTHCOM, por las siglas en inglés de United States Southern Command), es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su jurisdicción comprende los países de América Latina, con excepción de México, que pertenece al Comando Norte, y doce islas bajo soberanía europea. Además, abarca los océanos Atlántico y Pacífico entre los meridianos 30° y 92° oeste.​ Tiene su sede en Miami, Florida.

sp-am