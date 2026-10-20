Foro concluye con alianzas para impulsar la economía circular

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El IV Foro Internacional de Economía Circular (FICIRCULAR 2026) concluyó su cuarta edición con la participación de cerca de 1,200 personas durante sus dos jornadas y actividades paralelas, consolidándose como un espacio de encuentro entre los sectores empresarial, público, académico y de cooperación internacional para promover soluciones sostenibles e impulsar la economía circular en el país.

Bajo el lema “Ideas que conectan, soluciones que circulan”, el evento reunió a 45 panelistas y 61 organizaciones aliadas, con una agenda centrada en el intercambio de experiencias, la creación de alianzas estratégicas y la identificación de oportunidades para responder a los desafíos económicos, ambientales y sociales de la República Dominicana.

FICIRCULAR 2026 fue organizado por Deuman, firma internacional de consultoría y asesoría estratégica especializada en acción climática, economía circular, sostenibilidad, finanzas sostenibles y transición energética. Las embajadas de Suecia, Noruega y Finlandia participaron como coanfitriones, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) respaldaron la iniciativa como aliados institucionales.

Rodrigo Valenzuela, gerente general de Deuman, destacó la importancia de convertir las ideas en proyectos concretos y fortalecer la colaboración entre los distintos sectores.

“La economía circular ya no es una conversación de futuro. Hoy se traduce en alianzas, inversiones y proyectos concretos. Ver a empresas, gobierno, academia y cooperación trabajando juntos confirma que República Dominicana está lista para dar el siguiente paso”, expresó.

Rueda de negocios y capacitación para impulsar soluciones sostenibles

Entre los principales resultados de esta edición figura la generación de alrededor de 56 conexiones comerciales durante la Rueda de Negocios, un espacio diseñado para vincular proveedores de soluciones sostenibles con empresas líderes del mercado dominicano.

La iniciativa buscó facilitar oportunidades de colaboración, promover el intercambio comercial y acercar al sector empresarial a alternativas que contribuyan a mejorar la gestión de los recursos, reducir los residuos y avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.

Asimismo, aproximadamente 160 personas participaron en talleres prácticos dirigidos a representantes de ayuntamientos, empresas e instituciones gubernamentales.

Estas jornadas formativas se desarrollaron con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el programa ProTEVI, del Ministerio de Hacienda y la Unión Europea.

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer capacidades y proporcionar herramientas para incorporar los principios de la economía circular en la gestión pública y privada.

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