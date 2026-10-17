FOPETCONS debe protegerse y fortalecerse

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Por Edwin De La Cruz

La defensa del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS) significa proteger un mecanismo de seguridad social destinado a miles de hombres que, con su esfuerzo físico, levantan las edificaciones y las infraestructuras que impulsan el desarrollo de la República Dominicana.

En ese sentido, la posición asumida por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (FENTICOMMC), presidida por Pedro Julio Alcántara, y el respaldo del movimiento sindical, incluida la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), constituyen una señal importante frente a las iniciativas que pretenden transformar o eliminar este fondo.

La participación de Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la CNUS, reviste especial importancia en una discusión que compromete derechos laborales y conquistas sociales. La defensa de los trabajadores no puede limitarse a reivindicaciones salariales; también debe promover mecanismos que les permitan enfrentar la vejez, las enfermedades y las dificultades económicas después de una vida dedicada al trabajo.

Creado mediante la Ley núm. 6-86, del 4 de marzo de 1986, el FOPETCONS nació para responder a la desprotección de un sector caracterizado por la movilidad laboral, la contratación temporal y la ausencia frecuente de ingresos estables. Su misión es garantizar pensiones, jubilaciones y servicios sociales a los trabajadores de la construcción y sus afines.

La importancia del fondo se evidencia en los servicios que ofrece, pese a sus limitaciones de recursos. Un ejemplo es el Centro de Especialidades y Geriatría Eduardo Alexi, ubicado en Santo Domingo Este y construido y equipado con recursos propios de la institución.

Esta instalación brinda atención médica especializada a trabajadores de la construcción y al público en general, y representa una contribución concreta al bienestar de quienes necesitan asistencia sanitaria, especialmente durante la vejez.

Este aporte demuestra que el FOPETCONS no se limita a administrar recursos, sino que también los convierte en servicios que responden a necesidades humanas reales. Por ello, antes de plantear su desaparición, corresponde evaluar cómo ampliar su cobertura, mejorar su eficiencia y garantizar su sostenibilidad.

En ese proceso, el diálogo entre las organizaciones sindicales, el empresariado y las autoridades debe desarrollarse con respeto a la ley y con la participación efectiva de los representantes de los trabajadores.

La República Dominicana necesita instituciones que garanticen que quienes construyen el país también puedan disfrutar de una vejez digna. El FOPETCONS tiene desafíos, pero la respuesta debe ser su modernización, la transparencia y el fortalecimiento de su capacidad de servicio.

Antes que discutir cómo eliminarlo, debemos preguntarnos cómo fortalecerlo para que proteja a más trabajadores y les garantice mayores oportunidades de bienestar. Defender el FOPETCONS es defender el derecho de quienes han dedicado su vida a construir el país a vivir con dignidad.

jpm-am