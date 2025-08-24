Folclorista dominicana demanda apoyo oficial cultura

Blanka Paloma

SANTO DOMINGO. – La reconocida cantautora, folclorista y embajadora cultural independiente en el exterior, Blanka Paloma, puso en tela de juicio el desamparo institucional que enfrenta la cultura dominicana.

En una declaración con motivo del Día Mundial del Folklore, este 22 de agosto, refirió la situación de los artistas locales que defienden la cultura nacional en el extranjero.

¨Es una vergüenza (…) que tengan que ir mendigando migajas a las autoridades dominicanas aquí y allá para poder seguir adelante», señaló.

Consideró inconcebible que mientras la nación exhibe con fervor las Semanas de la Patria, sigan atrás eventos significativos para la identidad del país, como el Día Nacional del Folklore (10 de febrero) y el Mundial del Folklore.

PROBLEMA SISTÉMICO

«Uno presenta proyectos significativos a las autoridades dominicanas para el desarrollo sostenible de la cultura y el folklore y ni siquiera recibe una llamada para dar las gracias o para confirmar que han sido revisados.

¨Las puertas están cerradas. No hay nadie que nos escuche», precisó.

La artista describió la frustración: «La historia se escribe así: llega un gobierno, se va otro, y nosotros los folkloristas seguimos huérfanos y en el abandono».

TESTAMENTO DE LA HISTORIA

Blanka Paloma llamó a la conciencia nacional y enfatizó que la cultura es el testamento viviente de la historia.

«El folklore es la memoria de nuestra historia cultural y la raíz de donde surgen el merengue y todos nuestros ritmos¨, sostuvo.

En ese contexto, anunció la presentación del Ballet Folklórico Mamá Tingó, de la fundación con igual nombre, bajo su presidencia.

Ese proyecto, dijo, es la respuesta para el rescate y supervivencia de la cultura, porque los grupos folklóricos están desapareciendo y los jóvenes ya no se interesan. ¨El poco incentivo de Educación y Cultura es la causa¨, manifestó.

