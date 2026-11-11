FMI califica de admirable el comportamiento economía RD

El encuentro entre el FMI y el BCRD.

SANTO DOMINGO.– El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó de «admirable» el comportamiento de la economía dominicana y destacó la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, la estabilidad financiera y su capacidad para enfrentar los desafíos del entorno internacional.

La valoración fue expresada por Michael Perks, jefe de la misión del FMI que visita el país para realizar la consulta correspondiente al Artículo IV, durante un encuentro con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

Perks también valoró la decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación crediticia soberana de República Dominicana de BB- a BB, con perspectiva estable.

CRECIMIENTO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Valdez Albizu informó que la economía registró un crecimiento de 5.6 % en septiembre de 2026 y una expansión acumulada de 4.6 % entre enero y septiembre. Las proyecciones apuntan a un crecimiento cercano al 4.5 % al cierre del año.

Entre las actividades de mayor dinamismo mencionó la construcción, con un crecimiento de 18 %; la explotación de minas y canteras, con 17.9 %, y los servicios financieros, con 6.9 %.

ESTABILIDAD Y FLUJOS DE DIVISAS

El gobernador destacó que las actividades generadoras de divisas aportarían unos US$50,700 millones al cierre de 2026. La inversión extranjera directa se estima en US$5,349 millones, las remesas en US$12,600 millones y los ingresos turísticos en US$12,200 millones.

Asimismo, informó que la inflación interanual descendió a 5.14 % en octubre, mientras la subyacente se situó en 4.54 %.

El FMI también valoró los avances en flexibilidad cambiaria y la capacidad del sistema financiero para mantener adecuados niveles de capitalización y solvencia.

Perks reiteró la disposición del organismo de continuar colaborando con República Dominicana en el fortalecimiento de sus políticas económicas y financieras.

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