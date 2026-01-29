FLORIDA: Nuevo obispo Mar-A-Lago es defensor de los inmigrantes

Obispo Manuel de Jesús Rodríguez

FLORIDA.- El reverendísimo Manuel de Jesús Rodríguez será el nuevo obispo de la Diócesis Católica de Palm Beach, Florida, donde está la residencia del presidente Donald Trump de Mar-A- Lago.

De Jesús Rodríguez, quien se nacionalizó como estadounidense hace siete años, ha sido un critico de la política antiinmigrante de Trump.

El religioso dominicano llega a Palm Beach para suceder al obispo Gerald M. Barbarito, tras haber servido por más de una década en la Diócesis de Brooklyn, perteneciente a la provincia eclesiástica de Nueva York.