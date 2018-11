FLORIDA: Juez ordena recuento manual en elección por Senado

FLORIDA.- El secretario de estado de Florida ordenó un recuento manual en la disputada contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos.

La portavoz del Departamento de Estado estatal, Sarah Revell, dijo en un comunicado de prensa el jueves por la noche que los resultados no oficiales de un recuento de máquinas habían desencadenado un segundo recuento en la contienda senatorial y la del comisionado estatal de agricultura.

El comunicado dijo que los resultados de los recuentos manuales deben presentarse antes del mediodía del domingo.

Los resultados extraoficiales del recuento en el sitio web de la secretaria de estado muestran al gobernador republicano Rick Scott con una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre el senador demócrata de los Estados Unidos, el senador Bill Nelson.

La ley estatal requiere un recuento manual de carreras con márgenes de 0.25 puntos porcentuales o menos.

En la contienda por la gobernación, los resultados extraoficiales en el portal de la secretaría de estado muestran al republicano Ron DeSantis como virtual ganador frente al demócrata Andrew Gillum.

“Somos el hazmerreir del mundo”

Más temprano el jueves, al vencerse el plazo para que todos los condados de Florida presentaran los resultados del recuento de máquinas, el juez de distrito, Mark Walker, rechazó una solicitud para extender la fecha límite hasta las 5 pm.

“Hemos sido el hazmerreír del mundo, elección tras elección, y decidimos no arreglar esto”, dijo Walker en la corte.

El juez descargó su ira con los legisladores estatales y los funcionarios del condado de Palm Beach, que no alcanzó a terminar el recuento, y dijo que deberían haberse asegurado de tener el equipo suficiente para manejar este tipo de recuento. Pero destacó que no podía extender el plazo del recuento porque no sabía cuándo terminaría su trabajo ese condado.

Susan Bucher, la supervisora de elecciones del Condado de Palm Beach, había advertido el domingo que seria “imposible” completar el recuento a tiempo.

Otros condados, como Miami-Dade, lograron terminar el proceso con rapidez, antes del fin de plazo. Incluso, ese condado aseguró que pudieran recontar manualmente los votos si fuese necesario.