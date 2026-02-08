FLORIDA: Hallan muertos a un dominicano, su esposa y 2 hijos

FLORIDA.- Un dominicano oriundo de Baní, su esposa y dos hijos menores fueron hallados muertos en una vivienda de Banyan Track Way, en el condado de Marion.

Los cuerpos de Yohan Sánchez y su familia fueron descubiertos durante una visita de verificación de bienestar

Los agentes acudieron a la residencia alrededor de las 10:25 de la noche para realizar la revisión. Al ingresar al inmueble, localizaron los cuatro cadáveres.

Los investigadores señalaron que las muertes podrían haber sido causadas por intoxicación con monóxido de carbono, aunque la causa oficial aún está pendiente de confirmación.

Las autoridades indicaron que no se sospecha de ningún acto criminal.