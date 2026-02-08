FLORIDA: Hallan muertos a un dominicano, su esposa y 2 hijos
FLORIDA.- Un dominicano oriundo de Baní, su esposa y dos hijos menores fueron hallados muertos en una vivienda de Banyan Track Way, en el condado de Marion.
Los cuerpos de Yohan Sánchez y su familia fueron descubiertos durante una visita de verificación de bienestar
Los agentes acudieron a la residencia alrededor de las 10:25 de la noche para realizar la revisión. Al ingresar al inmueble, localizaron los cuatro cadáveres.
Los investigadores señalaron que las muertes podrían haber sido causadas por intoxicación con monóxido de carbono, aunque la causa oficial aún está pendiente de confirmación.
Las autoridades indicaron que no se sospecha de ningún acto criminal.
Que tragedia Dios mío!
Muerte por carbon monoxide es comun durante los meses de invierno en este pais, por esa razon es primordial instalar un detectors de este gas incoloro e inodoro en su casa. Yo tengo varios en la mia.
LA MEJOR SOLUCION ES NO USAR CALEFACCION DE GAS ASI NO HAY PELIGROS DE MONOXIDO DE CARBONO
particularmente, la mía… es eléctrica… además, en meses pasados… no sé si fue aprobado… en n. y. estaban en eso… en convertirla, de gas… a eléctrica porque, estadisticamente… la mayoría de… explosiones y fuegos… provienen del gas…
Mi calefaccion es de gas, tengo un gas boiler en mi ba****t conectada a una chimenea y claro mantenimiento es primoldiar, pero recuerda esto paso en Florida muchos no saben como lidiar con la baja de temperatura que estamos experimentando
Visitas de verificación familiar a las 10:30PM?
TE LO TRADUZCO? ALGUN ALLEGADO, FAMILIAR, VECINO O AMIGO AL VER QUE NO RESPONDÍAN A LOS CELULARES LLAMARON A LA POLICÍA, HASTA ALGUIEN DEL TRABAJO AL VER QUE PASAN DIAS Y NO SE PRESENTA NI TOMA LAS LLAMADAS, LO MAS SEGURO FUE UN ESCAPE DE GAS YA QUE EN EEUU EL GAS NO ES POR TANQUES COMO AQUI SINO POR TUBERÍAS COMO EL AGUA, UN CASO MUY LAMENTABLE, DIOS LES PERDONÉ SUS PECADOS Y LES ACOJA EN SU SANTA MORADA.