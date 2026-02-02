FLORIDA: A siete años cárcel condenan a regidor de RD

Edickson Herrera Silvestre

FLORIDA.- A siete años de cárcel fue condenado el regidor dominicano Edickson Herrera Silvestre, juzgado aquí por narcotráfico.

La jueza Beth Bloom le impuso, además, dos años de libertad supervisada.

Herrera Silvestre, quien es regidor del Distrito Nacional y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pidió a la jueza que fuera asignado al Instituto Federal Correccional Coleman, una prisión de seguridad baja y media.

jt-am