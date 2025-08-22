Flash Soriano debuta con un knockout técnico en la MMA

«Esta victoria ha sido muy importante para mí y para mi equipo, de la Academia Team Samurai, debido a que marca mi inicio, de una manera espectacular, dentro de la MMA dominicana”, explicó el rápido y fuerte pancrancista que pelea en las 125 libras.

Un resultado que Soriano entiende es fruto de un trabajo en equipo, su gran enfoque y espiritualidad.

“El secreto de mi éxito es poner todo en las manos de Dios. Desde el principio de cada campamento o entrenamiento, siempre estoy enfocado en el

objetivo de ganar cualquier competencia”, aseguró.

Y es que, Soriano, quien inició en las artes marciales en la disciplina del Taekwondo, representando a la Liga de Taekwondo UASD, de la mano de su padre Luis José De Jesús Gálvez, entiende que ha sido Dios quien le ha dado sus talentos.

“Estoy seguro de que con mi dedicación, sacrificio y disciplina lograré colocar a la República Dominicana en el mapa mundial de las MMA”, afirmó.

El prometedor peleador también aprovechó para agradecer el empeño y dedicación de su equipo Team Samurai, integrado por Tony Feliz, Oscar Sosa, Murphe Almarante, Liga de Taekwondo UASD, Victor Pérez, Team Gorila Combat , Wander Nuñez y a toda su familia.

Academia Team Samurai

Al llegar al Team Samurai, Flash realizó el cambio al Sambo Combat, en los 58 Kg. que dirige Eliseo Romero, una decisión que le ha reportado numerosos beneficios.

“Soy campeón de la Copa Internacional de Sambo Quisqueya 2022; subcampeón Panamericano de Sambo 2023 y campeón Panamericano de Sambo Brasil 2024. Asimismo, estoy el top de los KO más rápidos en el mundo del sambo, rankeado en FIAS. También soy medallista de Kickboxing Wako en el Bicentenario de Ayacucho 2024, representando a FEDAKA, que dirige Dagoberto Lockward”, detalló.

En estos momentos, el Velocista Samurai se encuentra buscando patrocinio o apoyo económico, para costear los entrenamientos comprar suplementos, más equipos deportivos necesarios para entrenar y cubrir pasajes, para poder seguir su carrera de MMA profesional y representar el país en diferentes deportes de combate.

“La marca que me apoye estará bien representada y se expondrá en todos los eventos nacionales e internacionales que yo esté participando”, afirmó el portento.

Los interesados en seguir la carrera de este poderoso atleta, pueden hacerlo a través de sus redes sociales @flash_dejesus, @yefryalmarante y @teamsamuraird.

Historia Team Samurái RD

Fue fundado el 10 de diciembre del año 2016, por el maestro Murphe Almarante y se ha convertido en un referente de las artes marciales en la República Dominicana.

Con un enfoque en MMA, boxeo, kickboxing, jiu jitsu y sambo, ha formado atletas que representan al país en torneos nacionales e internacionales.

Su éxito deportivo se basa en entrenamiento multidisciplinario, disciplina, formación integral de los atletas y participación constante en competencias de alto nivel.

Su profesor y director Yefry Almarante, es docente de Educación Física y se ha destacado por su amor y dedicación al desarrollo y fomento de las artes marciales y deportes de combate de la República Dominicana

Fue reconocido en 2024 como “Profesor destacado del Distrito 10-01”. Ha formado atletas medallistas internacionales y lidera proyectos comunitarios y educativos que fortalecen los deportes de combate en la República Dominicana.

