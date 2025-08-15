FJT somete ante la Procuraduría al jefe de Bienestar Estudiantil

Sede de INABIE

SANTO DOMINGO. – La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro.

La denuncia fue motivada a raíz de los recientes escándalos de corrupción y sobornos en el INABIE, además de informes de la Contraloría.

También por una investigación de oficio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) que arrojó irregularidades y llevaron a la suspensión de varias licitaciones.

El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, manifestó la intención de que el PEPCA inicie una investigación exhaustiva sobre todos los procesos de contrataciones públicas realizados por el INABIE.

Señaló que las actuaciones de Castro son cuestionadas de manera frecuente por medios de comunicación, oferentes y programas de pesquisas.

Valoró como positivo que la DGCP iniciara de oficio una indagación que determinó irregularidades en la Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0012, por lo que ordenó la nulidad de adjudicaciones a varias empresas.

INFORME DE LA DGCP

La DGCP pidió al INABIE que señale a los funcionarios responsables que aún permanezcan en la gestión.

Remitió el resultado de la investigación a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, el PEPCA, el Ministerio de Educación (MINERD) y ProCompetencia.

También a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para que realicen las investigaciones correspondientes.

ESCÁNDALOS EN INABIE

Los escándalos en INABIE llegaron a tal magnitud, que la misma institución canceló 20 procesos de compras ya adjudicados y destituyó a nueve empleados y funcionarios.

La FJT instó al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, a intervenir de forma urgente la institución pues la omisión ante estas acusaciones podría convertirlo en un eventual cómplice de las irregularidades.

