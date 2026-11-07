Fitgood Gym celebra sexto Zumbatón Octubre Rosa

SANTO DOMINGO.– El gimnasio Fitgood Gym celebró su sexto Zumbatón Octubre Rosa 2026, una jornada dedicada a promover la prevención del cáncer de mama mediante el ejercicio, la orientación médica y testimonios de sobrevivientes.

Bajo el lema «No bailas sola, bailamos por ti», el instructor domínico-venezolano George Perozo reunió a grupos de zumba de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este y San Pedro de Macorís, en una actividad que congregó a decenas de participantes.

La jornada incluyó charlas impartidas por los médicos Zuleika Rodríguez, oncóloga del Instituto Nacional del Cáncer (INCART), y José Ángel de León López, quienes abordaron los factores de riesgo y la importancia de los chequeos médicos, la alimentación equilibrada y los hábitos saludables.

Rodríguez exhortó a mantener la vigilancia médica, mientras De León López recomendó incorporar vegetales a la dieta y adoptar un estilo de vida saludable.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Fanny Contreras y su hija Walkiry Lisbeth, ambas sobrevivientes de cáncer de mama, quienes compartieron sus experiencias y destacaron su fe durante el proceso. Freddy Jael Contreras, hijo y hermano de las sobrevivientes, también relató cómo la enfermedad transformó su manera de valorar la vida.

Como parte del programa, George Perozo entregó un reconocimiento a la doctora Rodríguez por su labor de orientación junto al doctor De León López.

El encuentro continuó con presentaciones de los grupos dirigidos por Gaviota Fitness, Dura Fitness, Moyeta Fitness y Jesús Rumba, y culminó con la participación musical de JL El Mambero.

AFP Reservas también respaldó la iniciativa, que combinó actividad física, educación y solidaridad en el marco de Octubre Rosa.

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