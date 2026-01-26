Fiscal sostiene son más de 600 los excarcelados en Venezuela

Tarek William Saab

CARACAS 26 Ene.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha insistido este lunes en que son más de 600 las personas excarceladas dentro del proceso de liberaciones anunciado por las autoridades venezolanas, por lo que considera que las ONG no se basan en datos fiables al señalar que la cifra es mucho menor.

«La cifra supera ya las 600, incluyendo las 200 del 24 y 31 de diciembre», incluyendo las 192 excarceladas de las que se informó el 24 y 31 de enero, ha afirmado Saab en declaraciones a la emisora colombiana Caracol Radio en referencia al número de personas excarceladas.

Al ser interrogado por las cifras de las ONG, como Foro Penal, que ha informado de 266 liberaciones desde el 8 de enero, Saab ha argumentado que «las cifras que ellos manejan son erráticas». «Muchas veces confunden y hacen cosas que no son las pertinentes», ha argumentado.

En ese sentido, ha rechazado comparar el «estatus» de una ONG con el del Ministerio Público, institución que «en Venezuela y en el planeta Tierra (…) es titular de la acción penal, es quien solicita, es el órgano, es la institución que tiene a bien hacer la investigación y solicitar la medida en este caso de excarcelación».

En referencia a las excarcelaciones, Saab ha subrayado que no tienen una vinculación directa con la intervención y las exigencias estadounidense, ya que, ha apuntado, se estaban revisando estas listas desde octubre y noviembre. Además, ha recordado otras excarcelaciones durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que demuestran que es «política de Estado». «Esto es un gesto, un paso adelante por la paz, por la convivencia y creo que lo estamos logrando», ha remachado.

of-am