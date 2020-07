FINJUS dice actuales autoridades deberían consultar con las nuevas

Servio Tulio Castaños Guzmán

SANTO DOMINGO.- Cualquier medida que tomen las actuales autoridades debería ser consultada con el gobierno que asumirá el 16 de agosto, advirtió la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

«Lo prudente es que no se haga nada sin que la gestión que encabezará el presidente electo Luis Abinader y su equipo estén al tanto, aunque se sabe que todavía la gestión de Danilo Medina no ha concluido, pero esto debe ser así para evitar tensiones innecesarias en estos momentos tan difíciles que vive el país», explicó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

Indicó que «en estos momentos que la República Dominicana está siendo afectada por la pandemia de coronavirus, hay que evitar toda tensión o roces innecesarios que puedan causa conflictos en el proceso de transición».

«Lo que decimos es que no es saludable para nadie las tensiones en este tránsito de la democracia, donde se desarrolla un proceso de transición de una pandemia, no es prudente que la actual gestión hiciera ascensos militares en estos momentos, o lo de un nuevo aeropuerto para Bávaro, y aclara no es que el presidente Medina no tenga la facultad para hacerlo, es el momento que vive el país», subrayó.

Castaños lamentó que los ascensos de coroneles a generales dispuestos por el presidente Medina y la autorización para un nuevo aeropuerto hayan creado un ambiente de malestar entre el presidente electo Luis Abinader y sus allegados.

“Por ejemplo, veo como muy positivo que el procurador Jean Alain Rodríguez informara que se dejó sin efecto el ascenso de fiscales y fiscalizadores, porque esto sería decisión cuestionada en medio de la transición”, declaró.

Recordó que “hay comisiones de seguimiento que están trabajando con los funcionarios actuales, y por lo tanto, no es prudente que se tomen medidas sin consultarlas”.

