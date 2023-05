Finanzas y sensibilidad social (OPINION)

Siempre que se habla de finanzas se piensa de inmediato en la ciencia y el arte de administrar el dinero así como en la sabia aplicación de los exiguos recursos ante las tantas necesidades insatisfechas del humano.

Todos saben que los recursos financieros siempre son escasos, mientras las necesidades todos los días se incrementan, sea por el aumento de la población, sea por los exiguos recursos para hacerle frente a las necesidades, así como por los bajos volúmenes de producción o los altos costos de ofrecer un bien o servicio.

Solo basta con leer o escuchar los medios de prensa, para que cualquier humano se dé cuenta de la situación de tantas limitaciones que imperan en el mundo, de las tantas necesidades que afectan a los seres humanos y por más esfuerzos que se desplieguen para satisfacer mínimamente las demandas de las personas que buscan día a día como lograr un nivel de vida estable y que este sea sostenido en el tiempo, la batalla realmente es titánica.

Fácilmente, una persona de mente débil o muy influenciada puede caer en la frustración momentánea o permanente, debido a lo mal que se encuentran repartido los panes entre los seres vivos, fundamentalmente debido a un modelo económico mundial que no ha funcionado positivamente a favor de la humanidad.

Cuantas manipulaciones, cuantos fenómenos naturales o económicos o de salubridad afectan a la humanidad, al extremo que la pobreza como la extrema pobreza aumentan pues no es una ni dos veces que día a día muchos alimentos se pierden cuando hay humanos que necesitan tan solo un mendrugo de pan para mantener su existencia en el planeta.

El ser humano busca mayores niveles de satisfacción, no es extraño que algunas encuestas reflejan que la situación económica de un país se encuentre en una situación regular o que esta ira mal, conforme con el cristal con que se observe el mundo, no todo todas las personas tienen la misma percepción del mundo ni del universo, pero de que esta se incremente es lógico por las tantas necesidades imperantes.

Hay sectores que muestran su sensatez o razonabilidad sobre la situación que hoy vive el mundo post pandemia pero hay otros que azuzados o influenciados por políticos o personas malsanas o de mala voluntad, protestan sin analizar los pequeños detalles de una situación económica o financiera, para darse cuenta que no es de la exclusividad de una persona, de un sector económico o de algunos políticos, que buscan pescar en río revuelto, a través de mentiras, de odio, envidia, pero crean con su actitud la manipulación del cerebro de algunas personas que demuestran ser débil en su forma de pensar o de escasos conocimientos.

Ese es el caso de un conocido sindicado dominicano, que agrupa a profesores de la educación básica y secundaria, que solo persigue demeritar la obra de un gobierno honesto, cuando los dirigentes de este sindicato ubicados en unos de los partidos de oposición, solo buscan saciar sus apetencias personales, reclamando más y más aumentos de sueldos injustificadamente, sin pensar nunca en cómo pueden afectar la educación escolar de tantos y tantos niños, ávidos del pan de la enseñanza.

Son muchos los recursos que se despilfarran en el mundo los cuales se necesitan para vivir y que pocos gobernantes muestran su lado sensible para hacer frente a las necesidades humanas.

En ese orden, hay excepciones de gobernantes que no aplican empatía, o no se conduele de la precaria situación económica de sus gobernados. Lo penoso es que no se detienen a pensar que una vez hicieron promesas de campaña, pero ni por asomo buscan la forma de satisfacer las necesidades que embarga al pueblo de a pie, mediante el subsidio oportuno y adecuado o facilitándoles la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Hay sirenas de recesión económica mundial para el último tramo de este año 2023, pero la misma depende de si hay o no déficit en lo económico durante dos trimestres consecutivos en un país debido a variables internas o externas que afecten la economía de un país.

Hoy como siempre, se habla del incremento del dinero prestado y en que este se emplea, ya que como se sabe, no es la deuda en sí, sino en que se emplea el capital tomado en préstamo, sino es si su costo permite generar mayor rentabilidad de la mejor actividad productiva.

Hoy, Estado Unidos se debate en si dejar el nivel de endeudamiento actual, lo que podría producir un default o impago de sus compromisos financieros o si aumentar el límite de la deuda para evitar desestabilizar el equilibrio de las finanzas internacionales.

Mientras eso sucede a nivel internacional, el gobierno dominicano sigue dirigiendo los destinos de la nación con un sentido de economicidad, con el propósito de que llegue pan a cada hogar, sin servirse de los recursos públicos, privilegiando el interés general antes que el particular.

La administración Abinader se empeña día a día, en buscar solución a las necesidades de los más humildes, los más vulnerables.

Recientemente, a sabiendas de que las necesidades siempre son muchas, el presidente Abinader anunció y llevó a la práctica el otorgamiento de un cariñito a las madres con motivo de su día y, para ello ordenó que se le entregarán unos RD$1,500.00 a un millón de madres.

El presidente Abinader en su búsqueda incansable de mejorar la precaria situación de la mujer dominicana, permanentemente busca cómo aliviar su existencia.

¿Sera mucho o poco esa suma de dinero? En realidad el presidente no habló de solucionarles todas las necesidades a las madres, sino de cómo completar las ayudas que cada mes les hace llegar a través del bono gas, bono luz y otras formas de ayudas a través de la tarjeta Supérate.

Lo importante de esos subsidios directos o indirectos, es que el gobernante los lleva a la población con la mejor de las intenciones, con la sensibilidad social y la buena voluntad que le caracteriza, sin poses, sin orgullo, con empatía, con deseo siempre de ayudar al prójimo.

Hoy el gasto social es más eficiente, pues llega de forma focalizada para que más y más dominicanos puedan beneficiarse del mismo.

Hoy se gasta donde se tiene que gastar, hoy rinden los exiguos recursos financieros, hoy los dominicanos tienen un gobierno con sensibilidad social, un gobierno que se compadece de los dominicanos, hoy la corrupción se ha llevado a la mínima expresión, realmente un gobierno para la gente que a pesar de las grandes limitaciones, amenazas y retos que provienen del resto del mundo, ha sabido satisfacer las necesidades básicas de los dominicanos.

