Filosofía y acciones del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal

El autor es Alcalde Municipal de San Cristóbal

POR JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

Pese a que este es el segundo año de nuestra gestión al frente de la actual administración del Municipio de San Cristóbal, recordamos que recibimos un Cabildo con bajos niveles de institucionalidad; servicios públicos deteriorados y desordenados; una gestión municipal deficiente y anacrónica; niveles de pobreza alarmantes; medio ambiente deteriorado; contaminación visual; deudas sumamente altas; sectores urbanos y rurales excluidos del Cabildo; gran cantidad de bienes y propiedades en manos de particulares; espacios públicos ocupados; puentes, carreteras y edificaciones en avanzado estado de deterioro; carencia de parqueos vehiculares y falta de un adecuado ordenamiento inmobiliario de la jurisdicción.

También la insuficiente flota vehicular deteriorada; los salarios de los trabajadores y empleados en niveles sumamente bajos; el crédito con el comercio local cerrado; desorden en el transito vial; cementerios en franco estado de deterioro; mercados insalubres, hacinados y desordenados; débil seguridad ciudadana; falta de agentes policiales para control del tráfico vehicular y peatonal; entre otros males ancestrales que han impedido el avance de la jurisdicción hacia una municipalidad más moderna, más equitativa, más productiva, más competitiva y más humana.

En nuestra campaña para alcanzar la Sindicatura prometimos a la municipalidad trabajar para impulsar el desarrollo y la modernización de la jurisdicción, con el concurso y el esfuerzo mancomunado de todas y todos los sancristobalenses, de los partidos políticos, de la sociedad civil, de los poderes públicos de la nación y por medio de la cooperación internacional.

Aspiramos a lograr que el Ayuntamiento se conduzca con la participación del universo de los munícipes de la jurisdicción; con funcionarios, empleados y trabajadores con buena calificación, vocación, motivación y bien renumerados, con regidores con una clara filosofía municipalista y buenos niveles de integridad personal; que la corporación edilicia se maneje con institucionalidad, con vocación de progreso y modernidad; con buenos niveles de transparencia, rendición de cuentas e información que satisfagan a los munícipes.

Del cual es suficiente la eficiencia para mejorar sustancialmente los servicios municipales y promover el desarrollo humano en sentido general; y con capacidad para dar respuestas satisfactorias a las demandas de adecuado al desarrollo social, económico y cultural, que reclama y necesita nuestra jurisdicción.

La planificación de la inversión del Cabildo de acuerdo a los deseos y aspiraciones de los barrios, secciones y paraje, constituye parte de nuestro norte en la administración del Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal.

Nuestra jurisdicción tiene muchas necesidades, muchas deudas sociales, económicas y culturales acumuladas por años, que necesitan ser satisfechas para lograr el anhelado bienestar de nuestros munícipes; estas deudas están presentes mayormente en los estratos poblacionales pobre y muy pobre de nuestra jurisdicción, el cual alcanza la elevada y preocupante cifra del 22% de nuestra población.

Hacia este estrato socio-económico están dirigidas de manera fundamental nuestras políticas públicas municipales, las cuales van en concordancia con el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y los ″Objetivos de Desarrollo del Milenio″ de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual es signataria la República Dominicana.

Los recursos económicos que reciben nuestro Ayuntamiento no son suficientes para afrontar todas las necesidades más prioritarias de nuestra municipalidad, pero permiten ir haciendo un esfuerzo encaminado a mejorar los servicios y la gestión municipal. No obstante, una de nuestras políticas públicas se basa en la gestión de recursos económicos, materiales y humanos, a través del sector privado y mediante la cooperación no reembolsable.

De igual forma, mediante el incremento de las recaudaciones internas en la municipalidad. Esto nos ha permitido ir cubriendo parte de las deudas socio-económicas acumuladas por años, e ir transformando la realidad de nuestra jurisdicción.

Y como todos sabemos los cabildos del país deberían recibir por Ley el 10% de los ingresos fiscales anuales de la Nación. No obstante lo anterior solo reciben aproximadamente el 4%, lo que provoca que operen de manera deficiente. Esta situación nos está empujando a contratar una empresa privada que se encargue del cobro de los arbitrios municipales, para una mayor eficiencia y eficacia en la recaudación interna, para de esta forma poder cumplir con las demandas y los requerimientos que nos exige la municipalidad.

El Presidente de la República

Pese a lo anterior el panorama es positivo por cuanto el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, está plenamente enterado del estado de anomia de San Cristóbal y ha empezado a brindar su ayuda para cambiar la situación. Ha visitado en dos (2) ocasiones nuestro municipio, ha escuchado a las instituciones que constituyen las fuerzas vivas de nuestra municipalidad y ha empezado a resolver nuestros ancestrales problemas, por lo que estamos esperanzados de que cambiaremos porque hemos empezado a mejorar nuestra situación.

El Presidente Abinader está creando la tradición de que el 6 de noviembre, día de la Firma de la Primera Constitución de la República en 1844, sea la tercera fecha patriótica en importancia del país, solo superada por la Independencia Nacional y la Restauración de la República, nuestro pueblo ha apoyado este respaldo Presidencial y desde ya la celebración del Día de la Constitución se ha convertido en un gran fenómeno cultural de masas.

Las visitas del Presidente Abinader han servido también para que San Cristóbal sea tomada en cuenta cada año en las apropiaciones del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de la Nación.

Bicentenario

Nos hemos embarcado en celebrar el 200 aniversario de la Elevación de San Cristóbal a común de la antigua Provincia de Santo Domingo en el año 1822, con el objetivo de resaltar el fervor patrio, de conocer a plenitud nuestra historia municipal, de honrar a una gran cantidad de sancristobalenses que participaron en la organización y ejecución de la gesta patriótica del 27 de febrero de 1844, promover nuestra cultura y nuestra identidad y dar a conocer a San Cristóbal y sus cosas al interior y exterior del país.

Obras

El Parqueo Municipal, la reparación del Mercado Modelo y la construcción de un nuevo Cementerio Municipal, son parte de las obras que están en proceso de ejecución por disposición Presidencial y de este Cabildo. A estas obras se añade un conjunto de infraestructuras diversas que las fuerzas vivas han solicitado al Presidente Abinader en ocasión del Consejo de Ministros llevado a cabo el 6 de noviembre del año 2020 en esta ciudad.

A lo anterior se une el esfuerzo que hemos ido desplegando en aras de rescatar nuestras tradiciones culturales y con ellos mejorar la identidad y el orgullo sancristobalenses.

Hemos aprovechado la oportunidad que se nos brinda de formular el informe de las actividades desarrolladas por esta corporación edilicia durante el período 24/4/2021 al 24/4/2022, para hacer referencia en forma detallada a los programas y actividades ejecutadas con el presupuesto anual de la institución.

Somos abanderados de la filosofía que promueve el desarrollo humano, por lo que nuestros programas y actividades consideran al individuo como el ente fundamental y la razón de ser del Ayuntamiento.

Finalmente, señalar que somos aliados de la institucionalidad y a la transparencia, por lo que seguiremos trabajando para que los programas y actividades del ayuntamiento se sigan desarrollando con normalidad.

Hoy pese a que desarrollamos nuestras actividades en medio de la pandemia COVID-19 y bajo una crisis económica local e internacional, podemos mostrar a los munícipes sancristobalenses un año de gestión fructífero, lleno de realizaciones, gracias al esfuerzo del personal que nos acompaña en el cabildo, de los regidores y del universo de la municipalidad de San Cristóbal que desea una jurisdicción moderna, sostenible y pacífica.

Que Dios nos ilumine y ayude a conducir adecuadamente el Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, en procura del bienestar de todas y todos nuestros munícipes.

(Mensaje del Alcalde José B. Montás Domínguez consignado en las memorias del período abril 2021-abril 2022 presentadas por el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal)

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.