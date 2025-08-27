Filme «Adiós» llegará a los cines dominicanos tras estreno París

Santo Domingo, 27 ago.- Tras un aclamado estreno mundial en el Festival de Cine Francófono de Angulema, en Francia, el filme dominicano «Adiós», tendrá su premier en el país el 18 de septiembre próximo.

Con la dirección del cineasta dominicano Ronni Castillo y producida por Menos es Más Producciones, la cinta recrea la historia de Marcos, un criollo que tras el repentino deceso de su esposa descubre que esta mantenía una relación amorosa con un francés.

Esta revelación lo lleva a esa nación europea, donde enfrenta los secretos del pasado y un proceso profundo de autodescubrimiento.

Cinedominicano indicó que el filme fue rodado entre la República Dominicana y la región de Bretaña, Francia, logrando un contraste visual y cultural que enriquece la narrativa.

La combinación de paisajes refleja el duelo, el amor y la identidad desde perspectivas complementarias, puntualizó.

Su estreno en la República Dominicana contará con la presencia del elenco, el director e invitados especiales.

La película, con el título «Au Revoir (Adiós)», ya está disponible para el público europeo y estadounidense a través de Amazon Prime Video.

of-am