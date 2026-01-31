FIFA dona 50,000 dólares y 10 mil balones para fútbol infantil

Santo Domingo, 31 ene.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) implementará en el país un programa para desarrollar ese deporte en la categoría infantil que incluye un aporte de 50,000 dólares y la donación de 10,000 balones.

Así se dio a conocer en una nota divulgada por la Federación Dominicana de Fútbol (FDF), en la que se indica que la iniciativa busca impactar las generaciones futuras del país con principios y valores humanos de la mano de la FIFA y la Unesco.

Para la puesta en marcha del programa Football for Schools, la FIFA proveerá unos 10,000 balones, equipamiento, material didáctico, capacitación para personal docente, asociaciones y autoridades educativas, una aplicación digital para monitorear el desempeño del programa y un respaldo económico de 50,000 dólares por cada país miembro.

El programa está diseñado para niñas y niños desde los 4 hasta los 14 años y apoya la incorporación de fútbol dentro del currículo escolar o como actividad extracurricular.

En esta primera etapa el objetivo es abarcar unas 300 escuelas de todos los distritos escolares del país.

La Federación Dominicana, junto a los ministerios de Educación y Deportes, y el Instituto Nacional de Educación Física han articulado una alianza «sin precedentes» con la finalidad de que este «grandioso» proyecto llegue a la República Dominicana. Las gestiones iniciaron en mayo de 2025.

El presidente de la FDF, José Francisco Deschamps; la gestora internacional, Janet Rivera; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el director del Inefi, Alberto Rodríguez, dieron a conocer la aprobación del proyecto por parte de la FIFA.

Football for Schools (F4S) tiene como objetivo principal hacer el fútbol más accesible dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, desplegar habilidades para la vida -trabajo en equipo, respeto, autoestima, promover la inclusión y equidad, resolución de problemas- a través de actividades futbolísticas y pedagógicas, dijo la información.

Este programa impacta a más de 62 millones de niños y niñas de 151 federaciones miembros de FIFA, además de la formación de más de 5,000 educadores.

«Nos complace informarle que, tras revisar al detalle la documentación aportada, la administración de la FIFA ha decidido aprobar su solicitud para implementar el Programa Football for Schools en la República Dominicana», expresa la misiva dirigida a la FDF, de acuerdo a esta última entidad.

of-am