Fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes

LA AUTORA es mercadóloga y comunicadora. Reside en Santo Domingo.

Llega con gran regocijo la fiesta de nuestra Patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana.

24 de septiembre, fecha sagrada e inamovible de nuestro calendario.

Ocasión maravillosa para agradecerle todo cuanto ha intercedido por nuestro pueblo, y a la vez presentarle nuestras nuevas necesidades, sobre todo en el plano espiritual: las cadenas que nos atan y no permiten que avancemos en la ruta del amor, solidaridad y santidad.

Retos continuos están presentes en nuestras vidas: superar nuestros odios y malquerencias, ambos que surgen desde nuestro interior y que tristemente a veces desencadenan en manifestaciones de violencia que arrebatan con vidas. A eso sumar los daños recibidos por el paso del ciclón Fiona (y la posibilidad que nos impacten nuevos fenómenos atmosféricos), en distintos órdenes, viviendas y siembras destruidas, daños ecológicos y demás (alto costo de la vida, etc.)

Vale destacar que nuestra Patrona también lo es de los encarcelados, hermanos nuestros que por sus errores e insólitamente algunos pocos injustamente presos, pagan condenas en situaciones muy difíciles y precarias y que tristemente a veces no son visitados por sus familiares y amigos o los que antes de sus condenas se consideraban como tal. También ellos son sujetos de misericordia. Es más, sobre todo ellos.

Aprovecho para compartirles algunas lindas vivencias que tuve al visitarles antes de la pandemia de la mano de Mamachicha parroquiana de Buen Pastor, mujer virtuosa y valiente y respetada por todos los internos por su gran labor social y espiritual en sus recintos desde su Fundación.

Jamás podré olvidar la gran espiritualidad en las misas allí dadas. Los rostros incluso de alegría de los que participaban. Voy más lejos. Las líneas para aprovechar la gracia del sacerdote para confesarse antes de iniciar la eucaristía…etc.algún día escribiré más de estas experiencias.

Para terminar estas líneas, les animo a participar de las misas que en todo el país el sábado 24 cuando se celebraran en honor a nuestra Madre de las Mercedes, y de forma particular me hago eco de las que se celebrará en la Iglesia que lleva su nombre en la zona colonial, ubicada también en la calle las Mercedes: 6:30 am, 8:00 am, 9:00 am, 11:00 am, 4:00 pm y 7:00 pm y procesión por la zona a las 5:00 pm. Habrá Rosario de la Aurora a las 6:00 am.

Virgen de las Mercedes, Patrona nuestra, ruega por nosotros.

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.