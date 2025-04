Festival Deportivo Hato Mayor reconoce trayectoria jugadores

Desde la derecha, Alejandro Flores, Daysi Peralta, Rubén Darío Cruz, presidente del comité organizador, José Félix Infante y Juan Balbuena, del comité organizador, en el acto de reconocimiento.

HATO MAYOR.- Los jugadores Alejandro Flores, del equipo Pecadores; José Félix Infante, de Puñal, y Daysi Peralta, de las Clásicas del Banreservas, fueron homenajeada con reconocimiento especial, “por su reiterada participación en este evento, su trayectoria deportiva y el apoyo que siempre han brindado al desarrollo de este torneo”.

Así lo expresó el licenciado Rubén Cruz (Rubén Toyota), presidente del Comité organizador del Festival Deportivo Hato Mayor/Vicentillo, Semana Santa 2025, al entregar las placas a los homenajeados, y señaló, que “con ellos, estamos reconociendo a todos los atletas del voleibol, protagonistas principales de este evento, que ha trascendido las fronteras nacionales”.

Agregó que fueron muy ciertas las palabras del ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz, que definió el Festival Deportivo Hato Mayor/Vicentillo y su voleibol playero, “como un evento marca país” y agradeció el apoyo del funcionario deportivo, quien afirmó que mientras ocupe la posición no perimirá, porque no es de Hato Mayor/Vicentillo, es de la República Dominicana.

Dijo sumarse a las consideraciones del Ministro de Deportes, “porque por medio del voleibol que con ustedes se desarrolla en el Rancho Doña Callita, hemos logrado un lugar importante en el mapa de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), que ha validado este espacio para la celebración de sus paradas en la zona”.

EL TORNEO

El torneo de voleibol playero Semana Santa Hato Mayor/Vicentillo 2025, está dedicado este año en todas sus partes, al periodista Leo Corporán, inmortal del deporte dominicano y editor deportivo del periódico El Nacional.

Se compite en libre, master y regional, en masculino y femenino, con premios superior a los RD$3 millones de pesos, trofeos y medallas para los ganadores de los primeros lugares.

El festival deportivo incluye además las disciplinas de billar A y B, para los jugadores de la provincia Hato Mayor y Regional, para todos los de las provincias del Este y dominó para los de Hato Mayor y San Francisco Vicentillo.

AGRADECEN DEDICATORIA

El trío, sorprendido por el homenaje, agradeció al comité organizador, en la persona de su presidente Rubén Toyota, y manifestaron su disposición de “estar aquí compitiendo y compartiendo en el 30 aniversario del voleibol playero”.

De su lado Peralta señaló que “es una sorpresa muy agradable, no me lo esperaba, realmente es una motivación para continuar participando en este torneo, el voleibol me apasiona», al tiempo que tuvo palabras de agradecimiento para Rubén Toyota y todo el Comité Organizador.

“Lo único que puedo decir que esta acción son la diferencia en este torneo, donde todo el equipo, como Rubén a la cabeza, no escatima esfuerzos para que atletas, familiares y amigos, nos sintamos en un ambiente fraterno, preñado de amistad y sinceridad; muchas gracias y además de esta placa, espero ampliar mis lazos amistosos con todos”, afirmó Infante.

