Fernando Villalona anuncia sorpresas en su show “Dominicano soy”

SANTO DOMINGO.- El artista dominicano Fernando Villalona anunció diferentes sorpresas para su reencuentro con el público este 19 de junio en el escenario de Hard Rock Live, a las 10:00 de la noche.

El Niño Mimado, como es apodado Villalona, adelantó que en el concierto “Dominicano Soy” realizado bajo la producción de EH Eventos, del empresario artístico Evelio Herrera, tendrá diferentes invitados especiales, entre ellos, Eddy Herrera y su hermano Angelito Villalona, a quien apoya en su carrera artística.

“Lo que yo puedo hacer es cantarles los temas nuevos pero esos no han calado aun. No puedo dejar de cantarles “La Jamaquita”, “Te amo demasiado”, “Delirante amor”… y todos esos que siempre me piden. Para mí es una oportunidad lindísima. Sin el trabajo de Evelio esto sería un fracaso”, dijo El Mayimbe.

Su repertorio, el cual abarca desde sus inicios en la música como baladista y bolerista en el 1971 incluye temas como “Delirante amor”, “Si me dejaran decidir”, “Déjame volver”, “El gusto”, “Déjate querer”, “Compañera”, “Amaneciendo”, “Tabaco y ron”, “Dominicano soy”, “Mal acostumbrado”, “Cada momento”, “Corazón salvaje” y “No podrás”, entre muchos otros.

El artista aplaudió el trabajo que está realizando El Alfa y aseguró que, ahora mismo no tiene nada que envidiarle a ninguno de los exponentes de la música urbana. Dijo que este no hace las cosas “a lo loco”, sino de manera organizada. “Es sumamente inteligente el muchachito… tiene todo mi respaldo y respeto, es capaz de hacer lo que sea por lograr lo que quiere”, sostuvo.

Además de pedir oraciones para la pronta y exitosa recuperación de David Ortíz, Villalona dijo que está en espera de que le terminen los arreglos a dos canciones que grabará en merengue típico.

“Dominicano soy” es un concepto diseñado para que el público pueda bailar sus canciones favoritas y cantarlas con El Mayimbe en un recorrido por toda su trayectoria.

Boletas a la venta en Uepa Ticket, Tickect Express y en la boletería de Hard Rock en Blue Mall.

of-am