Fernando Tatis Jr. demanda a la Big League Advance de EEUU

Fernando Tatis Jr.

SAN DIEGO — La estrella de los San Diego Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr., presentó una demanda el lunes contra Big League Advance en un intento por anular el contrato de ganancias futuras que firmó cuando era un jugador de ligas menores de 17 años, lo que podría costarle 34 millones de dólares.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Condado de San Diego, acusa a BLA de utilizar tácticas depredadoras para atraerlo a un «acuerdo de inversión» que en realidad era un préstamo ilegal. BLA se presentó de manera engañosa ante Tatis Jr., ocultando su estatus no licenciado y empujándolo a aceptar términos de préstamo prohibidos por las leyes de protección al consumidor de California, alega la demanda.

Fernando Tatis Jr. presentó una demanda contra Big League Advance en un intento por anular el contrato de ganancias futuras. Orlando Ramirez/Getty Images

El abogado Robert Hertzberg dijo que la demanda también busca un alivio público por mandato judicial para proteger a los jóvenes atletas de ser atraídos a tales acuerdos.

Hertzberg afirmó que Tatis Jr. recibió dos millones por adelantado a cambio del 10% de sus ganancias futuras. Tatis Jr. firmó un contrato de 340 millones por 14 años en febrero de 2021. Hertzberg señaló que Tatis Jr. también estaría comprometido a pagar un porcentaje de las ganancias futuras de cualquier contrato posterior que pudiera firmar, a menos que el acuerdo sea anulado.

«Estoy luchando esta batalla no solo por mí, sino por todos los que aún persiguen su sueño y esperan brindar una mejor vida a su familia», dijo Tatis Jr. en un comunicado proporcionado por un publicista. «Quiero ayudar a proteger a esos jóvenes jugadores que aún no saben cómo protegerse de estos prestamistas depredadores y esquemas financieros ilegales; los niños deben centrarse en su pasión por el béisbol, no en esquivar tratos comerciales turbios».

Tatis Jr., hijo del ex infielder de las Grandes Ligas del mismo nombre, declinó hacer más comentarios antes del partido del lunes por la noche contra los Washington Nationals.

Hertzberg dijo que aunque Tatis Jr. firmó el acuerdo en su natal República Dominicana, está cubierto por las leyes de protección al consumidor de California.

Big League Advance declinó hacer comentarios.

«Los legisladores de California han implementado protecciones serias y directas contra la actividad financiera depredadora, pero BLA ha ignorado nuestras leyes para seguir un modelo de negocio basado en prácticas prohibidas, engañosas y abusivas», dijo Hertzberg, ex presidente de la Asamblea Estatal de California y líder de la mayoría del Senado de California.

Tatis Jr. se ha convertido en una de las mayores estrellas del juego, aunque ha sido perseguido por lesiones y una suspensión de 80 juegos por PED impuesta por la MLB en 2022. Debutó en 2019 y fue All-Star como campocorto en 2021 antes de ser movido al jardín derecho, donde fue All-Star el año pasado.

