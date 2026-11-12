Femicidios: una herida abierta que interpela a toda la sociedad

A pocas semanas de finalizar el año, la República Dominicana enfrenta con profunda inquietud el incremento de los femicidios. Cada nueva víctima representa una pérdida irreparable para su núcleo familiar y una herida abierta en el tejido social. Lo que comenzó como una estadística alarmante se ha convertido en una cotidiana y lacerante realidad que nos exige, al mismo tiempo, reflexión y acción inmediata.

El fenómeno resulta aún más perturbador porque irrumpe en vísperas de la Navidad, una época tradicionalmente asociada con la paz, la reconciliación y la fraternidad. Son días en los que las familias procuran reunirse, estrechar sus vínculos y renovar sus esperanzas de concordia. Sin embargo, para no pocos hogares dominicanos estas fechas han quedado irremediablemente marcadas por el luto y el quebranto.

La violencia como expresión de incapacidad emocional

Los femicidios constituyen la manifestación más extrema y nefasta de la violencia en el seno de las relaciones de pareja. Detrás de estos crímenes suelen agazaparse sentimientos primitivos de posesión, celos enfermizos, frustración mal canalizada, soberbia ante la ruptura o una total ineptitud para gestionar los conflictos afectivos.

Es imposible soslayar que una proporción considerable de estos casos desnuda deficiencias alarmantes en el autocontrol de la ira. La fuerza física nunca podrá constituir un sucedáneo de la razón ni un método de solución de controversias. Cuando un individuo recurre a la violencia para dirimir diferencias sentimentales, evidencia una profunda carencia de recursos psíquicos para afrontar los avatares de la convivencia humana de manera civilizada.

La auténtica madurez emocional se pone a prueba, precisamente, cuando las circunstancias dejan de ser favorables. Asumir con hidalguía el término de una relación, una decepción amorosa o el rechazo constituye un imperativo de responsabilidad y prudencia que toda sociedad culta debe fomentar sin ambages.

La educación emocional como herramienta de prevención

La erradicación de los femicidios no se agota en el rigor de las sanciones penales. Las leyes son imprescindibles e ineludibles, pero operan de manera tardía, cuando el daño irreparable ya se ha consumado. El verdadero desafío de un Estado de derecho radica en evitar que la tragedia ocurra.

Para lograrlo, resulta imperativo cimentar la educación emocional desde la primera infancia. Enseñar a los niños y jóvenes a modular la ira, tolerar la frustración, honrar las decisiones ajenas y resolver las divergencias mediante el diálogo pacífico posee un impacto social tan decisivo como cualquier política de seguridad pública.

En esta tarea, la familia, la escuela, las instituciones religiosas, las universidades y los medios de comunicación asumen una responsabilidad solidaria y compartida en la formación de ciudadanos capaces de convivir en el respeto irrestricto a la dignidad ajena.

Una corresponsabilidad de toda la sociedad

Combatir esta barbarie no es un cometido exclusivo de los operadores de justicia ni de los tribunales de la República. Se trata de un compromiso ético que interpela a todos los sectores de la colectividad. Cada vez que se tolera o normaliza la conducta de control, el acecho, las amenazas veladas, la agresión verbal o el afán posesivo, se abona el terreno para la eclosión de formas más graves de violencia homicida.

La construcción de un entorno seguro exige un repudio enérgico y unánime frente a cualquier manifestación de violencia, promoviendo en su lugar vínculos sustentados en la equidad, la tolerancia y el respeto mutuo.

Una reflexión necesaria en tiempos navideños

La proximidad de las festividades navideñas nos convoca a un examen de conciencia sobre los valores cardinales que deben regir nuestra convivencia. El espíritu de estas fechas debiera inspirar serenidad, comprensión profunda y una reverencia sagrada por la vida humana.

Ojalá que el dolor provocado por cada femicidio nos impulse colectivamente a forjar una cultura donde el verbo sustituya a la agresión, donde la razón impere sobre la imposición y donde ninguna mujer deba temer por su existencia a manos de quien alguna vez juró amarla y protegerla.

Mientras persistan los femicidios, la sociedad dominicana mantendrá la ineludible obligación moral de escrutar sus causas profundas y redoblar con firmeza los mecanismos de prevención. La defensa de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres debe constituir una prioridad permanente del Estado y de los ciudadanos, muy especialmente en un tiempo del año consagrado a la esperanza y a la paz.

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