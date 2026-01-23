Fedotenis celebra nacional juvenil grado I con 80 atletas

El torneo Grado 1, se realizó bajo la supervisión técnica de Francisco de los Santos, en todas las categorías.

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), dio a conocer los ganadores del I Torneo Nacional Juvenil 2026, Grado 1, que fue celebrado el fin de semana entre sábado y domingo, en las instalaciones del Centro Español de Santiago, en el que tomaron parte más de 80 jugadores en ambas ramas.

En la categoría 10 años, Dylan Turbi Álvarez se llevó el trofeo sobre Levin Habl [1], tras derrotarlo por 4-0 1-0 Ret. Dylan Canario [1] se coronó campeón de la U12 por doble 6-3, para vencer en la final a Oscar Cañizares. Eliezer Santos [1] con doble 6-4 se coronó en la U14, tras dejar en el camino a Brandol Luciano.

Erik Schleich [1] consiguió el título de la U16, con 6-1 3-1 y retiro, sobre Alejandro Morel. Elio Mella C [1] hizo lo propio en la U18, sobre Nomar Cortorreal, con 6-1 y 6-0.

Rama femenina

Entre las niñas, en la U10 Ana Gómez se coronó, al igual que Sofia Nina, en la U12. Zoe Gomera fue la campeona U14, tras vencer en la final a Amalia Rosario, por 7-6(9) 3-1 Ret.

Anika Klee dominó la U16, tras vencer a Elaine Martínez, con sets de 6-2 6-4, en la final.

El evento tuvo el patrocinio del Centro Español de Santiago, Baldom, Fruggies y El Nuevo Diario

Acto de apertura

La Asociación de Tenis de Santiago dio apertura al I Torneo Nacional Juvenil Grado 1, en un acto encabezado por su presidente Gustavo Gómez; además de la directiva del Centro Español: Feliz Pacheco, con las palabras de introducción; Mickey Mella, izó la bandera de España, Gómez la dominicana y Damian Calderón la de Fedotenis; el juramento deportivo lo realizó Ángel Tavarez, también tenista del Centro Español.

of-am